BMW M2 Cup Iberia passa a integrar a grelha do Iberian Supercars

A BMW M2 Cup Iberia foi oficialmente apresentada e passará a integrar a grelha do Supercars Endurance, campeonato que reúne o Iberian Supercars, o Campeonato de Portugal de Velocidade e o Supercars España, reforçando a diversidade técnica e competitiva da competição ibérica.

A nova competição monomarca será disputada na categoria de turismos e utilizará o BMW M2 Racing, modelo desenvolvido pela BMW M Motorsport para programas de customer racing e troféus de marca. O carro debita 313 cv, atinge 270 km/h de velocidade máxima e está equipado com soluções técnicas derivadas dos GT3 da marca alemã, nomeadamente ao nível da suspensão, amortecedores e sistema de travagem, assegurando desempenho e fiabilidade em pista.

A entrada da BMW M2 Cup Iberia resulta de um acordo entre a Race Ready, promotora do Supercars Endurance, e a BMW Ibérica. O objetivo passa por criar uma plataforma acessível e formativa para jovens pilotos que pretendam iniciar-se nas competições de circuito na Península Ibérica, funcionando como etapa intermédia rumo à categoria GT4. Paralelamente, oferece aos Gentleman Drivers um contexto competitivo equilibrado, integrado num campeonato de resistência de referência.

O calendário contempla 10 corridas distribuídas por cinco fins-de-semana, acompanhando o programa do Iberian Supercars entre maio e dezembro de 2026. As provas terão transmissão em direto na DAZN Espanha e DAZN Portugal, além de difusão no canal oficial da Race Ready no YouTube e noutras plataformas especializadas.

Diogo Ferrão, CEO da Race Ready, afirmou:

“Esta é uma evolução natural. A inclusão da BMW M2 Cup Iberia nas grelhas do Supercars Endurance dinamiza ainda mais o campeonato, abre portas a novos participantes e reforça o nosso programa de eventos. O BMW M2 Racing combina performance com acessibilidade, sendo uma excelente opção tanto para jovens pilotos que pretendem evoluir para a GT4 como para Gentleman Drivers que valorizam competitividade e prazer de condução. Este acordo com a BMW Ibérica reforça a filosofia do Supercars Endurance: reunir diferentes perfis de pilotos e tipos de máquinas num ambiente competitivo exigente, mas inclusivo. Os prémios atribuídos aos vencedores do troféu terão um papel importante no apoio à continuidade das carreiras desportivas.”

José Ramón Montoya, responsável pela BMW M Motorsport na BMW Ibérica, acrescentou:

“Esta parceria reflete a forte convicção da BMW M Motorsport de que o sucesso se alcança através da combinação de pilotos talentosos e tecnologia de ponta. Há mais de 50 anos que acreditamos que vencer não depende apenas de desenvolver um automóvel excecional, como o novo BMW M2 Racing, mas também de construir equipas humanas sólidas, compostas por pilotos profissionais e estruturas competitivas. A BMW M2 Cup Iberia é, por isso, uma excelente plataforma para jovens pilotos e Gentleman Drivers entrarem e evoluírem no desporto automóvel, competindo por vitórias ao volante do BMW M2 Racing.”