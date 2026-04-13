BMW M2 Cup Iberia: 25 mil euros em prémios

A BMW M2 Cup Iberia chega à temporada de 2026 integrada no Supercars Endurance, com um total de 25 mil euros em prémios distribuídos ao longo da época, reforçando o seu papel como plataforma competitiva e formativa na Península Ibérica.

A competição monomarca faz parte da categoria de Turismos, numa grelha partilhada com as viaturas GTC, e ganha particular relevância este ano com a separação das corridas face aos GT4. Organizada em parceria entre a Race Ready e a BMW Ibérica, no âmbito do Supercars Endurance — que engloba o Iberian Supercars, o Campeonato de Portugal de Velocidade e o Supercars España —, o troféu utiliza o BMW M2 Racing, desenvolvido pela BMW M Motorsport com 313 cv e velocidade máxima de 270 km/h, com tecnologia inspirada nos programas GT3 da marca.

Em termos de prémios, cada uma das dez corridas da temporada distribui 2.500€ pelos três primeiros classificados — 1.500€ para o vencedor, 750€ para o segundo e 250€ para o terceiro. O campeão absoluto de 2026 receberá ainda um teste com um BMW M4 GT4. O troféu posiciona-se tanto como porta de entrada para jovens talentos oriundos do karting, como proposta atrativa para Gentleman Drivers que procuram um ambiente profissional e competitivo.

A BMW M2 Cup Iberia contará com dez corridas distribuídas por cinco fins-de-semana, passando pelo Autódromo Internacional do Algarve, Circuito de Madrid Jarama-RACE e Circuito Ricardo Tormo Cheste, Circuito de Jerez, terminando no Autódromo do Estoril no início de Dezembro.

A temporada terá início em Portimão, nos dias 16 e 17 de maio, depois de o teste oficial de pré-temporada agendado para 23 de abril, no Autódromo Internacional do Algarve.