BMW España Motorsport aposta no Iberian Supercars com Nerea Martí e José Manuel de los Milagros 

A dupla Nerea Martí e José Manuel de los Milagros vai estar em pista na temporada 2024 do Iberian Supercars com um BMW M4 GT4 inscrito pela BMW España Motorsport.

A equipa oficial do BMW Group España dá o passo para o nível ibérico e internacional com a sua participação no campeonato de pista mais importante da Península Ibérica, depois de se ter tornado campeã espanhola GT em 2023.

A BMW España Motorsport colocará em pista o performante M4 GT4 G82 que terá um desenho exclusivo do artista Juan Días-Faes, sendo uma verdadeira arte sobre rodas na linha do que a marca bávara tem feito desde os anos 1970, com obras de arte assinadas por Alexander Calder, Frank Stella, Roy Liechtenstein, Andy Warhol e Jenny Holzer, entre outros.

Depois de ter participado ao longo de diversos anos em competições nacionais, a BMW España Motorsport ascende este ano ao Iberian Supercars, paralelamente disputará também o Supercars España, contando com a sua dupla dos últimos anos – Nerea Martí e José de los Milagros.

Esta dupla constituída pela valenciana e pelo madrileno já mostrou competitividade no passado e será, seguramente, um dos protagonistas da próxima temporada, estando toda a estrutura oficial do BMW Group España confiante de que poderá bater-se por resultados de relevo perante uma concorrência numerosa e de qualidade.

A primeira prova do Iberian Supercars, Campeonato de Portugal de Velocidade e Supercars España será realizada no Circuito de Jerez nos dias 25 e 26 de maio.