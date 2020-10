24h Spa: Raffaele Marciello conquistou a pole, Parente larga de último

Raffaele Marciello foi o homem mais rápido da Super Pole de ontem para as 24h de Spa. O italiano da AKKA-ASP Mercedes-AMG, suplantou toda a concorrência com o tempo de 2:32.166.

Marciello foi um dos vinte piloto que participou na Super Pole, que decide a grelha para os vinte primeiros lugares, sendo a restante grelha definida pelo resultado da qualificação.

Kelvin van der Linde qualificou-se em segundo para Audi Sport Team WRT no carro que liderou a qualificação preliminar na quinta-feira.

A Mercedes e a Audi garantiram as cinco primeiras posições com o pole-sitter do ano passado, Maro Engel, em terceiro para a Haupt Racing Team, à frente de Frederic Vervisch da Audi Sport Team Attempto e Christopher Haase da Audi Sport Team Sainteloc.

Para Álvaro Parente, representante luso na prova o fim de semana até começou de forma positiva, mas contrariedades técnicas ditaram que o português e a sua tripulação largarão da última posição.

O português está presente na mítica prova belga aos comandos de um Bentley Continental GT3 da K-PAX Racing, que divide com Rodrigo Baptista e Andy Soucek, tendo na primeira sessão de treinos-livres e na Pré-Qualificação mostrando andamento competitivo, com o sétimo e quarto tempos, respectivamente, num plantel com cinquenta e seis inscritos.



Estas marcas ofereciam boas perspetivas ao trio, mas antes da Qualificação, contrariedades técnicas na máquina britânica, obrigaram à troca do motor, impedindo que pudesse participar na sessão que definiria quem lutaria pelas vinte melhores posições da grelha de partida.

Desta forma, o carro de Álvaro Parente arrancará da última posição da grelha de partida, o que promete um difícil início de corrida. “A sorte não esteve do nosso lado. É uma situação anormal, mas que pode acontecer nas corridas. Pelo menos, é numa prova de vinte quatro horas, onde a posição à partida é menos importante. Vamos ver o que dá a corrida”, afirmou o português.



Apesar da contrariedade na qualificação, o piloto do Porto está determinado em recuperar e conseguir alcançar um resultado positivo. “Vamos ter de trabalhar muito no início da corrida e ganhar posições sem arriscar um toque. É uma corrida longa em que as condições climatéricas terão uma palavra a dizer. Vamos trabalhar para não ter problemas e aproveitar as oportunidades para recuperar e terminar bem classificados. Vamos dar o máximo”, concluiu Álvaro Parente esperançado.



As 24 Horas de Spa-Francorchamps começam este sábado, às 14h30, estendendo-se até às 13h30 do dia seguinte, uma vez que na madrugada de domingo a Europa mudará para a hora de Inverno, e pode ser seguida no website da GT World Challenge Europe Endurance Cup.

