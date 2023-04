Bernardo Sousa na Porsche Sprint Challenge Ibérica: “Estou a adorar” (áudio) | AutoSport

Bernardo Sousa fez uma pausa nos ralis e regressou às pistas para competir na ronda inaugural da temporada da Porsche Sprint Challenge Ibérica no Autódromo Internacional do Algarve. Ainda com algum desconforto resultante do acidente sofrido no Rali do Algarve, prova a contar para o Campeonato de Portugal de Ralis, o piloto tem tido alguns azares e teve pouco tempo aos comandos do Porsche 911 GT3 Cup – 997.2 da AF Motorsport.