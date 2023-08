Bernardo Pinheiro: problemas técnicos afastam possíveis vitórias | AutoSport

De regresso às pistas para o quarto fim-de-semana da European Ligier Series, Bernardo Pinheiro voltou a mostrar a sua rapidez e potencial ao volante do Ligier JS P4. Rápido e consistente o piloto do Autódromo Internacional do Algarve conseguiu na qualificação para a primeira corrida a sua primeira ‘pole’ e foi na liderança que cumpriu todo o seu turno de condução na primeira das duas corridas realizadas na pista espanhola.

Aquando da troca de pilotos Pinheiro deixou nas mãos de George King, com quem divide a condução do JS P4 com as cores do Team Virage a liderança e metade da vitória conquistada, posição que o britânico segurou até à derradeira volta da corrida quando a escassos 500 metros da bandeira de xadrez viu o seu carro parar em plena pista com falta de combustível e assim entregar sem defesa possível uma vitória que era mais do que justa e merecida para a dupla luso-britânica.

Na segunda corrida, novamente com 60 minutos de duração, foi George King quem iniciou a mesma depois de ter sido segundo na qualificação e os primeiros vinte minutos do seu turno foram mesmo liderados pelo piloto inglês- que chegou a ter seis segundos de vantagem que perdeu numa saída do ‘safety car’ – posição que voltaria a recuperar na troca de pilotos antes de entregar o volante a Bernardo Pinheiro.

Na troca foi na terceira posição que o algarvio recebeu o seu Ligier, desceu ao quarto posto a 15 minutos do final já a contas com problemas no travões do JS P4, mas sem baixar os braços conseguiu pouco depois ser novamente segundo depois de uma fantástica ultrapassagem no ‘saca rolhas’ de Alcañiz que o colocou em terceiro e uma saída de pista do rival que era segundo ter ‘devolvido’ a posição ao luso.

Já nos dez minutos finais…e com os travões ‘cozidos’… Pinheiro teve que ceder novamente o segundo posto e apesar de todos os esforços depois de uma segunda situação de ‘safety car’ acabou por cruzar a linha de meta no degrau mais baixo do pódio, um resultado demasiado amargo para toda a rapidez que em conjunto com George King mostrou ao longo do fim-de-semana.

“Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para vencer e mostrámos que éramos mais fortes em pista, mas infelizmente as corridas são mesmo assim e depois de termos ficado sem gasolina a 500 metros do final da primeira corrida quando éramos os primeiros na segunda corrida um problema com os travões do nosso carro voltou a tirar o primeiro lugar das nossas mãos. Temos agora que analisar o que aconteceu em conjunto com a equipa para que tal não se volte a repetir mas um terceiro lugar na segunda corrida sabe a muito pouco face ao que fizemos estes dois dias aqui em Espanha”, disse o piloto algarvio no final daquela que foi a quarta jornada do European Ligier Series 2023.

Com a passagem pelo Motorland a não ser claramente a melhor…o piloto do Algarve volta a competir nos dias 22 e 23 de Setembro na penúltima ronda do ano a realizar no traçado belga de Spa-Francorchamps e o objectivo será claramente lutar de novo por mais do que os magros 15 pontos conquistados no Motorland.