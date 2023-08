Bernardo Pinheiro prepara regresso ao European Ligier Series | AutoSport

Após a pausa no calendário, Bernardo Pinheiro prepara o seu regresso à competição, que acontece já no próximo fim de semana, na quarta ronda do European Ligier Series.

Em estreia do piloto português no traçado espanhol do Motorland em Aragão, Pinheiro vai dividir o volante do Ligier JS P4 com George King nas duas corridas a realizar no sábado, ambas com 60 minutos de duração.

‘Este período de interregno no calendário não foi motivo para uma paragem total, antes pelo contrário. Foram dias de maior foco na preparação física e também de treino no kartódromo, pois é sempre importante manter os automatismos do corpo bem vivos. Mas sabe bem regressar ao ‘cockpit’ do meu Ligier e sendo o Motorland uma pista nova no calendário será certamente um desafio e uma oportunidade para tentarmos recuperar pontos para o primeiro lugar. É esse o nosso objetivo para este fim-de-semana que será certamente exigente por força das elevadas temperaturas esperadas”, comenta o piloto do Autódromo Internacional do Algarve.

A dupla luso-britânica da Team Virage ocupa a segunda posição no campeonato com 72 pontos, menos 36 pontos que o comandante da classificação geral.