Bentley Motorsport centra atenções nos carros clientes

A Bentley Motorsport vai deixar o seu programa oficial no Intercontinental GT Challenge para se concentrar nos seus carros clientes.

O novo programa vê os dois carros apoiados pela M-Sport tornarem-se carros de apoio. A M-Sport mantêm-se como parceira técnica da Bentley. Assim, irão correr oito equipas clientes com os Bentley, divididas entre cinco campeonatos.

O diretor dos desportos motorizados da Bentley, Paul Williams, disse: “Claro que estamos desapontados por não ver a M-Sport completar o Intercontinental GT Challenge esta temporada, especialmente depois da vitória em Bathurst, mas já tínhamos dito no final do ano passado que em 2020 estaríamos totalmente concentrados nos nossos clientes e agora, mais do que nunca, precisamos de o fazer”.

“As nossas equipas de clientes, pilotos e patrocinadores suportaram-nos nestes tempos difíceis, mas temos de trabalhar arduamente para garantir que temos 12 carros prontos para quando as corridas recomeçarem. É o nosso dever continuar a apoiar os nossos clientes e fazer desta temporada um sucesso”.