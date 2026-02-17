Bathrust: Mítica prova poderá ser exclusiva para GT3
As 12 Horas de Bathurst poderão transformar-se numa prova exclusiva para carros GT3 já a partir da próxima edição, segundo indicou o diretor do evento, Shane Rudzis.
A possibilidade surge devido ao crescimento do número de participantes da categoria principal. A edição mais recente contou com 35 carros, dos quais apenas quatro não eram GT3, aproximando-se do limite logístico do circuito, que dispõe de cerca de três dezenas de boxes operacionais.
Historicamente, classes como GT4 e categorias convidadas ajudaram a reforçar a grelha quando a presença GT3 ainda era reduzida. Contudo, com maior envolvimento de fabricantes e mais equipas interessadas em competir em Mount Panorama, a organização considera natural evoluir para uma corrida apenas com a categoria principal, seguindo a tendência de outras provas do Intercontinental GT Challenge.
Paralelamente, está a ser estudada a introdução de um quarto dia de evento com uma sessão de testes paga na quinta-feira, visando melhorar a preparação das equipas e aumentar a segurança. A data em meados de fevereiro deverá manter-se, procurando evitar conflitos com outras competições internacionais e facilitar a participação de pilotos estrangeiros.
