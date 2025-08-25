Barrichello Campeão da NASCAR Brasil 2025

Rubens Barrichello conquista título antecipado na NASCAR Brasil

A temporada de 2025 da NASCAR Brasil Series conheceu os seus campeões mais cedo do que o previsto. Rubens Barrichello (Ford Mustang #91, Full Time) assegurou o título nacional na categoria principal, enquanto Jorge Martelli (Chevrolet Camaro #87, Team RC) garantiu a coroa na categoria Challenge, ambos por antecipação, após as emocionantes corridas da etapa Match Point.

Barrichello: a emoção de um campeão experiente

Rubens Barrichello, aos 53 anos, demonstrou a sua paixão e combatividade ao assumir a liderança na terceira volta, após uma intensa disputa com o seu colega de equipa, Thiago Camilo (Ford Mustang #21, Full Time). “Toda a gente sabe o quanto gosto desta competição e como sou aguerrido”, declarou um emocionado Barrichello. “Lamento pelo Thiago, mas não havia o que fazer, pois já vinha por fora, vi o motor dele a falhar e acabei por desviar para dentro. Temos amizade fora das pistas, mas quando fechamos a viseira, lutamos pelos nossos ideais.

No fim, o carro comportou-se bem e, mesmo com o Cacá (Bueno, Chevrolet Camaro #0, Team RC) a aproximar-se com força, consegui a vitória. Estou com o coração na boca e muito feliz”, celebrou o experiente piloto, que completou as 15 voltas do traçado de 3.493 metros em 27m42s461.

Maurício Ferreira, chefe da equipa Full Time, destacou o esforço coletivo: “O primeiro ano da equipa foi cheio de altos e baixos. Apesar dos contratempos em Campo Grande e Tarumã, conseguimos manter pilotos e carros competitivos. O resultado veio com o título do Rubens, que demonstrou regularidade e velocidade, mesmo aos 53 anos. A disputa com o Thiago (Camilo) foi intensa, e embora tenha havido um toque infeliz, ambos são grandes pilotos. Agora, seguimos motivados para conquistar mais títulos e vitórias no restante da temporada.”

Martelli: resiliência e título na Challenge

Na categoria Challenge, Jorge Martelli entrou em pista com uma determinação inabalável. Apesar de partir apenas da 13.ª posição na grelha, o piloto de Santa Catarina, radicado em Tapurah (MT), conseguiu escalar posições de forma impressionante enquanto os seus principais adversários enfrentavam dificuldades. Martelli cruzou a linha de chegada em terceiro lugar na classificação geral, garantindo assim o título nacional.

“O foco foi total nesta corrida e fui com tudo. O resultado é a consequência de um ano inteiro de trabalho árduo da equipa, do meu ‘coach’ e da claque que sempre acreditou. Com fé em Deus, as coisas acontecem. Quero agradecer aos patrocinadores e a todos que me apoiam, porque este título também é mérito deles”, expressou Martelli, visivelmente emocionado.

Marcel Campos, chefe da Team RC, elogiou a conquista: “O nível da categoria foi altíssimo, com grandes pilotos e equipas. O Jorge fez uma temporada vitoriosa, coroada com o título brasileiro na sua estreia pela equipa. A prova de hoje foi de resiliência, partiu sem muitas hipóteses e cruzou a linha de chegada com o título. Ele mereceu o título e produziu resultados. Também destaco o desempenho do Galid (Osman, #99), que liderou a tabela por duas etapas. Estamos muito felizes com o título da Challenge.”

O futuro da temporada e reconhecimento internacional

Rubens Barrichello será homenageado na cerimónia dos NASCAR Awards, um dos eventos mais prestigiados do automobilismo mundial, a 21 de novembro. Será a terceira vez que pilotos brasileiros recebem distinções no palco principal da NASCAR. Embora a etapa Match Point tenha definido os campeões nacionais, a temporada da NASCAR Brasil prossegue. A partir de setembro, a competição entra na fase Special Edition, com três etapas adicionais que determinarão o campeão Overall e o “Rookie of the Year”.