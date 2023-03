Avança o FPAK Júnior Team no Campeonato de Portugal de Velocidade | AutoSport

O programa do FPAK Júnior Team vai ser replicado no Campeonato de Portugal de Velocidade, depois dos bons resultados deste projeto da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting nos ralis. Serão três provas da temporada de 2023 do Campeonato de Portugal de Velocidade em que os jovens terão a possibilidade de mostrar o que valem.

Em comunicado a FPAK, adianta que “esta decisão visa dar oportunidade aos jovens pilotos de evoluírem na sua carreira desportiva e ingressar num campeonato competitivo e que é considerado o ‘ex-libiris’ da velocidade nacional”. Para isso, serão alocados a este projeto 3 Ginetta G40, num total de seis pilotos – dois por carro – que irão disputar as provas do Algarve (6 e 7 de maio), Jarama (11 e 12 de junho) e Estoril (25 e 26 de novembro). A FPAK suportará os custos de participação dos 3 carros ficando a cargo dos pilotos o custo dos pneus e seguro, num total de 1.750€ + IVA por piloto, por prova.

A FPAK abre agora o processo de candidatura a todos os interessados, sendo definidos os seguintes critérios de elegibilidade e de prioridade para todos os pilotos detentores de licença desportiva FPAK:

Pilotos (masculinos ou femininos) com idade máxima de 25 anos em 2023;

Melhores resultados obtidos no Campeonato de Portugal de Karting 2022;

Melhores resultados obtidos no Campeonato de Portugal de Rotax 2022;

Melhores resultados obtidos no Troféu de Karting da Madeira 2022;

Melhores resultados obtidos no Campeonato de Portugal de Kartcross ou Ralicross 2022;

Não são consideradas candidaturas de pilotos que já tenham tido Licenças Internacionais de Automobilismo ou que tenham disputado provas Internacionais de Automobilismo.

As candidaturas devem ser enviadas para [email protected] até ao dia 31 de março 2023.