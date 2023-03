Autódromo do Estoril recebe ronda de abertura da Single Seater Series | AutoSport

A competição organizada pela Motor Sponsor e único troféu de monolugares em Portugal, a Single Seater Series tem início marcado para o próximo fim de semana no Autódromo do Estoril. Um evento que assinala o arranque da temporada de 2023 e a estreia das sessões de ‘time attack‘, uma novidade absoluta na competição.

Em pista estarão uma moldura de históricos monolugares ao longo de 6 sessões de 30 minutos, num total de 3 horas ao cronómetro em que a vitória é atribuída ao autor da melhor marca em cada classe.

Na Fórmula Livre, o principal candidato ao triunfo no ‘time attack’ é Fernando Cordeiro Filho, piloto que venceu a classe em 2022 e que renova a aposta no seu Fórmula Novis PNC1. Uma classe que irá igualmente contar com as presenças de Fernando Gaspar e Fernando Mayer Gaspar, também em Fórmula Novis PNC1.

Na Fórmula Mais, António Correia, atual vencedor em título, apresenta-se novamente ao cronómetro com o Funspeed FS 2019, tendo como principal opositor Aslam Jamal, piloto que faz o seu regresso à competição colocando em pista um Funspeed D&D F01.

A ZT é a classe mais concorrida e apresenta várias novidades, a começar pela estreia absoluta de Tiago Clemente, que irá alinhar em dupla com André Pardal num Mygale SJ00. Uma classe que se destaca também por assinalar o regresso à competição de João Silva, num Van Diemen RF0, e pela presença do atual vencedor em título, Rui Silva, que irá colocar na luta pela vitória no time attack o seu Mygale SJ04.

Uma edição em que Ricardo Leitão, gestor operacional da Motor Sponsor e responsável pela relação com Pilotos e Equipas, realça: “Em todos os momentos trabalhamos no sentido de inovar e fazer evoluir cada competição, tornando-a cada vez mais aliciante para todos os envolvidos, nomeadamente pilotos, equipas, adeptos e parceiros. Foi justamente com esse desígnio que criámos as sessões de time attack para a temporada de 2023. Desta forma, oferecemos um novo formato e aumentámos praticamente para o dobro o tempo de pista para todos os participantes. É por isso com grande motivação que encaramos este fim de semana, em que os fórmulas das Single Seater Series voltam a animar as pistas nacionais.”

Horário

Domingo, 26 de março

09h00 >> 1ª sessão

10h15 >> 2ª sessão

12h00 >> 3ª sessão

14h15 >> 4ª sessão

16h00 >> 5ª sessão

17h30 >> 6ª sessão