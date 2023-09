Autódromo do Estoril recebe Racing Weekend a partir de amanhã | AutoSport

Mais um fim de semana preenchido no Autódromo do Estoril, que recebe o Racing Weekend, prova organizada pelo Motor Clube do Estoril e que conta com o Grupo 1 e Troféu Mini, Eurocup-3, F4 e TCR Espanha na agenda.

O Estoril recebe as competições organizadas pela Touring Racing, Group 1 Portugal e Troféu Mini, com um novo formato. E do país vizinho chegam a sempre competitiva Fórmula 4, acompanhada do campeonato TCR, além da Eurocup-3 na temporada de estreia da série onde competem os Tatuus F3.

Os primeiros em pista para os treinos livres serão os monolugares, a F4 antes da Eurocup, seguidos dos TCR espanhóis durante a manhã de sábado, depois realizando as qualificações. Os concorrentes do Grupo 1 e Troféu Mini terão as sessões de treinos cronometrados depois da hora de almoço e o primeiro dia do Racing Weekend terminará com as primeiras corridas de ambas as competições de monolugares. O dia de domingo é reservado a novas sessões de qualificação da F4 e Eurocup-3, seguindo-se as corridas restantes.

