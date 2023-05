Audi pode fechar departamento para equipas cliente | AutoSport

A Audi apostou fortemente na entrada na Fórmula 1 e isso tem os seus custos, tanto financeiros como operacionais. Depois de desistir do projeto na resistência, a Audi pode estar prestes a fechar o departamento de equipas cliente – Audi Sport Customer Racing – deixando de fornecer apoio oficial aos programas de GT e TCR .

Tendo já desistido do seu projeto para a resistência mundial, que tanta expectativa criou em pilotos e fãs da disciplina e ainda antes disso, o apoio que prestava às equipas cliente do seu programa da máquinas TCR passou a ser mais reduzido, a entrada na Fórmula 1 pode ‘custar’ à Audi o encerramento completo do Audi Sport Customer Racing no final da temporada de 2023, segundo o avançado pela publicação alemã Motorsport-Total.com.

A saída de pilotos oficiais de fábrica de grande calibre e de longa duração fazia antever um menor financiamento dos projetos associados às equipas cliente, assim como o fim de relação entre um dos mais antigos clientes da marca germânica, a equipa belga WRT. No entanto, não se esperava por uma notícia deste género, que, apesar de carecer de ‘carimbo’ oficial, tem o condão de deixar várias equipas sem evoluções para os muitos carros comprados aos germânicos.

A verificar-se o encerramento da operação, as equipas podem comprar peças e fazer revisões de motores e transmissões a terceiros, que podem-no fazer até certo ponto, mas o apoio oficial em diversas competições deixa de existir.

Segundo a mesma publicação, além do projeto na Fórmula 1, o programa do Dakar é para manter.

Foto: Ferdi Kräling Motorsport-Bild GmbH/Audi