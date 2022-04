Atomic Cup estreou-se no Estoril: “em qualidade/preço, temos uma bela oferta” | AutoSport

O fim de semana ficou também marcado pela primeira corrida da nova competição da MotorSponsor, a Atomic Cup, disputada com os Honda Civic Type R, que neste evento do Estoril ainda não contou com a presença de vários pretendentes que por um lado preferiram esperar para ver, e por outro, com a antecipação do evento em uma semana, não puderam marcar presença, devido a não terem os carros ainda prontos.

André Marques, a MotorSponsor, revela que “já estão 10 kits vendidos, esperamos na próxima prova ter mais carros em pista. É normal que estes projetos custem a arrancar o feedback tem sido bom, por exemplo a primeira corrida foi disputada entre 1º e 2º até à última volta, por isso a perspetiva é boa”, começou por dizer, explicando depois o porquê de ainda não estarem a correr mais carros: “há muita oferta, as pessoas têm de ver para crer”, explicou. Recorde-se que uma época na Atomic Cup pode custar à volta de 20.000€ a dividir por dois pilotos” um preço bastante acessível. O carro não é um modelo atual, mas também não é um Clássico. É um modelo muito ligado às corridas, e que no Estoril faz tempos ao nível de carros que custam o dobro ou o triplo. Em termos de qualidade/preço, temos uma bela oferta”, disse.