Atomic Cup, Estoril Racing Tribute/Paulo Alves: Regresso dos Honda Civic Type-R à competição | AutoSport

Os Honda Civic Type-R da Civic Atomic Cup estão de regresso ao palco que assinalou a estreia absoluta da competição e com um pelotão alargada para a ronda do Estoril Racing Tribute/Paulo Alves.

A Civic Atomic Cup ruma ao traçado do Estoril já no próximo fim de semana, dias 24 e 25 de setembro, para a terceira ronda da época. Uma jornada repleta de emoção, em que a comitiva do troféu promovido e organizado pela Motor Sponsor volta a brilhar no circuito que assinalou a estreia oficial da competição.

Em pista, os plantéis das classes PRO e AM vão levar os emblemáticos Honda Civic Type-R ao limite para delícia de todos os adeptos, numa jornada em que o troféu se destaca, pela segunda corrida consecutiva, pelo aumento da grelha, com uma dezena e meia de pilotos na discussão ao cronómetro ao volante das fabulosas máquinas nipónicas.

A classe PRO recebe a estreia absoluta no troféu da equipa formada por Paulo de Sousa e Nuno Dias, com o piloto a garantir a própria assistência. Uma classe em que o favoritismo é assumido pela dupla que lidera a competição desde a ronda inaugural e que apresenta um registo cem por cento vitorioso no troféu, Eduardo Leitão e Gonçalo Inácio, que contam com assistência da RP Motorsport. Equipa que terá como principais opositores Orlando Batina e Sérgio Azevedo, segundos classificados na competição e que têm assistência do Sr. Bastos. Uma classe em que se juntam à discussão ao cronómetro as duplas da Brivel Sport, Filipe Ferreira, que forma equipa com um rosto que é novidade na competição, Simplício Pinto, e da LOB Motorsport, Raul Delgado e Estevão Oliveira, estruturas que fizeram a estreia no troféu na jornada anterior, em Vila Real.

Já na AM, os holofotes estão na TRS, com os líderes Filipe Barreto e Francisco Viola a serem os principais candidatos ao triunfo, num evento em que Hugo Oliveira, da J. Santos Competição, e Nuno Figueiredo e Pedro Cerqueira, da Monteiros Competições, a estarem igualmente na discussão do triunfo.

Uma jornada em que a Civic Atomic Cup integra o Estoril Racing Tribute | Paulo Alves, um mega evento que reúne as 6 séries da ANPAC e Motor Sponsor e proporciona aos adeptos um total de 10 corridas independentes, a que se junta a muita animação em pista e no paddock a pensar no grande público.

Um Estoril Racing Tribute | Paulo Alves acompanhado por espaços exclusivos no paddock criados a pensar no público, para um fim de semana diferente e muito especial: zona kids, com trampolins e insufláveis, máquinas de pipocas e de algodão doce; simulador da G’s Competizione, onde os adeptos irão viver a adrenalina das corridas, numa volta ao Circuito do Estoril com um C1 do troféu, num desempenho premiado com uma máquina Delta Q para o autor do melhor tempo de sábado e outra para o da melhor marca de domingo; dois simuladores exclusivos PlayStation, onde o público poderá estar ‘ao volante’ do novo Gran Turismo 7.

Horário

Sábado, 24 de setembro

10H30 >> Treinos Livres (20 minutos)

14H10 >> Treinos Cronometrados (20 minutos)

Domingo, 25 de setembro

10H40 >> Corrida 1 (25 minutos)

17H55 >> Corrida 2 (25 minutos)

Live timing disponível, aqui e programa completo (regulamento, lista de inscritos, horário e mais informações) disponível, aqui.