Asian Le Mans Series: Miguel Cristóvão pronto para estreia no Médio Oriente | AutoSport

Miguel Cristóvão disputa no próxima fim-de-semana as duas primeiras rondas das Asian Le Mans Series, estreando-se na competição e na pista do Dubai Autodrome.

O português inicia a sua temporada de 2023 no Médio Oriente aos comandos de um Ligier JS P320 da Inter Europol que dividirá com Kay Askey e Wyatt Brichacek, esperando obter bons resultados já desde a primeira etapa, apesar de todas as condicionantes que representam não conhecer a equipa e o circuito.

Miguel Cristóvão aponta que será importante realizar uma boa adaptação ao traçado do Dubai, assim como começar a entender a forma de operar da sua nova equipa. “Estou pronto para iniciar esta nova fase da minha carreira e estou muito entusiasmado por poder estar presente numa competição que trará tantas novidades para mim e que me ajudará a crescer enquanto piloto. No entanto, existem muitas incógnitas e será muito importante perceber os processos da Euro Interpol e conhecer o circuito rapidamente para que, com a ajuda dos meus colegas de equipa, possa exibir rapidamente um ritmo muito competitivo”, sublinhou Campeão em título do Campeonato de Portugal de Velocidade – Bronze.

Com quinze LMP3 em pista, quarenta e sete no total de todas as classes, a competição promete ser feroz, com diversas equipas a pretenderem chegar ao triunfo. Miguel Cristóvão está ciente da forte oposição que terá em pista, sublinhando que está em compita para dar o seu melhor. “Teremos pela frente alguns dos melhores pilotos da categoria, o que garante lutas intensas, mas já estou habituado e creio estar pronto para me bater de igual para igual. Já participei na Le Mans Cup e nas European Le Mans Series e nestas duas competições a concorrência é igualmente forte, portanto, isso não será novidade. Acredito que a adaptação que farei ao circuito e à equipa será determinante para um bom resultado e vou trabalhar com a ajuda da Inter Europol e dos meus colegas de modo a estar num bom nível desde a primeira sessão de treinos-livres”, concluiu com determinação o português.

O fim-de-semana competitivo da primeira ronda das Asian Le Mans Series tem o seu início na sexta-feira com duas sessões de treinos-livres. No sábado realiza-se a qualificação (5h50 – GMT) e a primeira prova de quatro horas terá o seu início às 11h00, hora de Lisboa. No domingo, a segunda corrida, também de quatro horas, terá o seu arranque às 11h00. Todo o evento pode ser seguido no canal de YouTube da competição.