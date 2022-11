Asian Le Mans Series: Miguel Cristóvão compete pela Inter Europol Competition | AutoSport

O recente coroado Campeão de Portugal de Velocidade e do Supercars Endurance na classe GT4 Bronze, Miguel Cristóvão, vai competir no Asian Le Mans Series (ALMS) de 2023 em LMP3 com a Inter Europol Competetion, equipa onde esta época correu Guilherme Oliveira, tanto no ALMS como no European Le Mans Series.

Cristóvão esteve a preparar a próxima época na classe LMP3 nas últimas duas rondas do ELMS em 2022 com a Eurointernationa, e vai assim, regressar a tempo inteiro a uma classe que bem conhece. Vai estar aos comando do Ligier #53 da equipa polaca, tendo como companheiros o piloto britânico Kai Askey e o norte-americano Wyatt Brichacek.

No carro #63 da estrutura na mesma classe de Cristóvão estará James Dayson, que regressa à equipa após uma temporada no ELMS e os dois irmãos Adam e Daniel Ali, que este ano testaram com a equipa em Monza e Vallelunga. James Winslow, John Corbett e Alex Bukhantsov juntam-se à equipa no Ligier LMP3 #73.

Apenas com um carro na classe LMP2, a Inter Europol Competetion apresenta o vice-campeão europeu de LMP3 com Guilherme Oliveira, Charles Crews, que terá como companheiros de equipa Nolan Siegel e Christian Bogle no Oreca 07 Gibson #43.

O calendário de 2023 do Asian Le Mans Series consiste em dois fins de semana com duas corridas no Autódromo do Dubai e no Circuito Yas Marina em fevereiro.