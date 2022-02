Asian Le Mans Series: 10 000 EUR de multa por… urinar atrás de um poste | AutoSport

Pode parecer insólito, mas nos Emirados Árabes Unidos é bastante ofensivo, ao ponto de ser considerado crime.

Durante o último fim de semana do Asian Le Mans Series, o piloto Alfred Renauer aproveitou o período em que a corrida estava parada sob bandeiras vermelhas e os carros parados na grelha, para urinar. No entanto, cometeu um erro. Urinou atrás de um poste do circuito de Yas Marina e foi visto pelos comissários de pista, que ainda tentaram “desencorajar” Renauer de cometer o ato.

Colocada a questão ao painel de comissários, os mesmos decidiram-se pela multa de 10 000 EUR ao piloto e um pedido de desculpa formal ou o pagamento de mais 10 000 EUR, porque consideraram que naquela nação este ato é desrespeitoso e é considerado crime. “Em certas culturas onde os atos ou ações variam em níveis de aceitação, o painel de comissários reconhece que nos Emirados Árabes Unidos, tal ato é extremamente desrespeitoso e é uma ofensa criminal”, observaram os comissários.