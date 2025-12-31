As mais lidas de 2025: ALMS, Bernardo Sousa: “Recebi a chamada na quarta à meia-noite, tinha de estar quinta aqui às oito da manhã”
O fim da época 2025 de Bernardo Sousa permitiu que atingisse mais um marco na carreira, com a estreia absoluta na categoria LMP2 na Asian Le Mans Series, em Sepang, após um convite inesperado de última hora. O piloto português, chamado para ocupar a vaga de piloto bronze num protótipo, assumiu o desafio com motivação, mas também com realismo quanto às exigências da nova categoria.
A oportunidade surgiu de forma repentina, com Sousa a relatar uma verdadeira corrida contra o relógio para chegar a tempo à Malásia, depois de receber a chamada quase em cima da partida dos voos. Já em pista, sublinhou a exigência de adaptação a um LMP2, sobretudo pelo enorme apoio aerodinâmico e pela necessidade de um encaixe perfeito no carro, destacando que está a “adorar a experiência” apesar da curva de aprendizagem acentuada.
Ao nível de objetivos, o português insistiu numa abordagem gradual, focada em aprender e em não comprometer o trabalho de uma equipa que fará o campeonato completo, lembrando que “isto não é um GT3” e que o nível dos LMP2 é bastante superior. Acabou por ser um fim de semana de aprendizagem intensa, com bons apontamentos numa primeira experiência de um piloto cada vez mais “instalado” no mundo do endurance.
Leia a notícia AQUI – https://www.autosport.pt/velocidade/alms-bernardo-sousa-recebi-a-chamada-na-quarta-a-meia-noite-tinha-de-estar-quinta-aqui-as-oito-da-manha/
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI
-
AutoSport TV A Sala de Operações da Red Bull Racing na F1: o centro nevrálgico em Milton Keynes22 Dezembro 2025 08:19
-