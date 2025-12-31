As mais lidas de 2025: ALMS, Bernardo Sousa: “Recebi a chamada na quarta à meia-noite, tinha de estar quinta aqui às oito da manhã”

O fim da época 2025 de Bernardo Sousa permitiu que atingisse mais um marco na carreira, com a estreia absoluta na categoria LMP2 na Asian Le Mans Series, em Sepang, após um convite inesperado de última hora. O piloto português, chamado para ocupar a vaga de piloto bronze num protótipo, assumiu o desafio com motivação, mas também com realismo quanto às exigências da nova categoria.

A oportunidade surgiu de forma repentina, com Sousa a relatar uma verdadeira corrida contra o relógio para chegar a tempo à Malásia, depois de receber a chamada quase em cima da partida dos voos. Já em pista, sublinhou a exigência de adaptação a um LMP2, sobretudo pelo enorme apoio aerodinâmico e pela necessidade de um encaixe perfeito no carro, destacando que está a “adorar a experiência” apesar da curva de aprendizagem acentuada.

Ao nível de objetivos, o português insistiu numa abordagem gradual, focada em aprender e em não comprometer o trabalho de uma equipa que fará o campeonato completo, lembrando que “isto não é um GT3” e que o nível dos LMP2 é bastante superior. Acabou por ser um fim de semana de aprendizagem intensa, com bons apontamentos numa primeira experiência de um piloto cada vez mais “instalado” no mundo do endurance.

