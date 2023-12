Arthur Leclerc e James Wharton saem da academia Ferrari com Jock Clear a assumir liderança do programa | AutoSport

A Ferrari espera que em 2024, três dos seis pilotos do seu programa de jovens – Ferrari Driver Academy – estarão a lutar pelo título nas categorias em que correram este ano, numa altura em que Jock Clear assume a liderança enquanto Marco Matassa assume outro desafio fora da estrutura italiana, assim como aconteceu com dois pilotos que fizeram parte do alinhamento em 2023: Arthur Leclerc e James Wharton.

O programa de jovens pilotos da marca de Maranello contava com dois estreantes em 2023 – Aurelia Nobels e Tuukka Taponen – enquanto cinco dos restantes seis pilotos começavam a temporada numa nova série. Por isso, a Ferrari espera que na próxima temporada possam existir mais títulos para os pilotos deste programa, ao contrário do que aconteceu em 2023, com apenas um título na Fórmula 4 dos Emirados Árabes Unidos (EAU).

Ao mesmo tempo que James Wharton, o vencedor do campeonato de F4 dos EAU, e Arthur Leclerc deixam o programa, sendo que o monegasco “continua a fazer parte da família Ferrari”, como é sublinhado no comunicado da estrutura italiana, Marco Matassa, que liderava a academia desde 2018, deixa essa função para Jock Clear, engenheiro experiente na Fórmula 1.

Assim, em 2024 Oliver Bearman estará de volta à Fórmula 2, Dino Beganovic e Rafael Camara alinharão de novo na Fórmula 3 e na Fórmula Regional, respetivamente, tendo o piloto brasileiro a companhia de Tuukka Taponen. Aurelia Nobels e Maya Weug vão disputar uma época na F1 Academy.