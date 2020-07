Arranque do Kia Ceed GT Cup adiado para Braga

A Kia Portugal e a CRM Motorsport tomaram a decisão de adiar o arranque da temporada 2020 do Kia Ceed GT Cup para a que seria originalmente a segunda prova do ano, no Circuito Vasco Sameiro. Esta medida prende-se com a decisão de implementar um novo circuito de travagem a uma semana do início da primeira temporada do Kia Ceed GT Cup no carro #7 da Kia Portugal, convertido precisamente num protótipo de testes para validar em pista o trabalho efetuado em casa.

Após ter recolhido a opinião dos pilotos Alex Areia, Diogo Sousa, Francisco Carvalho, Manuel Gião, Pedro Matos Chaves e Rafael Lobato, e ainda do convidado, jornalista e ex-piloto Bernardo Gonzalez, a Organização do novo Troféu monomarca optou por protelar o arranque da competição de forma a garantir que todos os carros teriam o circuito de travagem mais recente, algo que lhe foi impossível de garantir à partida desta primeira prova, devido à rotura de stock dos seus fornecedores, motivada pela pandemia de Covid-19.

Demonstrando prudência na defesa do interesse dos pilotos e equipas inscritas, as duas entidades optaram, assim, por cancelar a estreia marcada para este fim-de-semana, no Autódromo do Algarve, e adiá-la para Braga, entre 12 e 13 de setembro: “Apesar de termos realizado mais de 2000 km de testes entre todas as equipas sem quaisquer problemas, continuamos focados em melhorar o nosso produto de forma a entregar aos pilotos e equipas um carro simultaneamente fiável e competitivo. A organização conjunta da Kia Portugal e da CRM Motorsport sempre defendeu que a segurança dos pilotos e a fiabilidade dos carros estão à frente do desempenho técnico, e é por esse motivo que optámos por adiar este início de campeonato para o fim-de-semana de 12 e 13 de Setembro, palco da que seria, originalmente, a segunda prova da nova competição”, disse João Seabra, Diretor-Geral da Kia Portugal.

Para Tiago Raposo Magalhães, “a decisão agora tomada é a que serve simultaneamente os interesses dos pilotos, das equipas e do promotor. Estamos muito confiantes no produto que temos em mãos, mas sentimos após a última bateria de testes, até pelas sensações transmitidas pelos pilotos, que era importante assegurar que o novo circuito de travagem estaria disponível em todos os carros antes do arranque oficial da competição”, explica o CEO da CRM Motorsport.

“Vamos, por esse motivo, continuar a utilizar o carro #7 da Kia Portugal ao longo deste fim-de-semana de corridas no Autódromo do Algarve para afinarmos, ainda mais, o nosso produto, mas agora com a satisfação acrescida de contarmos com o feedback, em pista, de todos os pilotos originalmente inscritos para esta prova, pois terão a oportunidade de participar no processo ao longo das quatro corridas do programa desportivo”, acrescenta.



“Estou certo que dentro de um mês, no Circuito Vasco Sameiro, teremos um arranque de campeonato ainda mais picante, com os pilotos a terem ao seu dispor um Kia Ceed GT ainda mais evoluído tecnicamente”, completa João Seabra.