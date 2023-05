Arranque difícil de Álvaro Parente no GT World Challenge Asia | AutoSport

Álvaro Parente teve uma primeira prova dificil no Chang International Circuit – Buriram, Tailândia, palco escolhido para o arranque da temporada do GT World Challenge Asia. O piloto luso acredita, no entanto, que foram mostrados sinais positivos para a segunda corrida da ronda.

Parente já esperava uma prova muito competitiva, tendo o pelotão da competição asiática alguns dos melhores pilotos do mundo da categoria, e estava determinado em trabalhar por um bom resultado.Ao longo das sessões de treinos-livres, Álvaro Parente e o seu colega de equipa, Morris Chen, afincaram-se para colocar o Porsche 992 GT3 R da HubAuto Racing o mais performante possível, isto num circuito que estava sob uma grande instabilidade climatérica, tendo a chuva feito a sua aparição recorrentemente.

Nas qualificações, Morris Chen registou o vigésimo segundo crono, ao passo que o português assinava o décimo segundo tempo, num plantel de vinte e quatro carros em que os catorze primeiros ficaram separados por menos de um segundo, o que demonstra bem o elevado nível presentem em pista.

A corrida do final de tarde acabou por ter o seu início adiado em uma hora devido a uma bátega de água que se abateu sobre a pista, começando a ação com a pista bastante molhada e com muito ‘spray’. Morris Chen manteve a sua posição, vigésima segunda, durante as primeiras voltas, conseguindo ganhar dois lugares no final do seu ‘stint’, mas então a grande dúvida para as paragens nas boxes era decidir se continuar com pneus de chuva ou arriscar em slicks numa pista que não estava ainda completamente seca.

A HubAuto Racing, crendo que a chuva voltaria, apostou em borrachas para molhado e, depois de sair das boxes, Álvaro Parente assinou imediatamente aquela que era a volta mais rápida até então e ainda chegou a décimo primeiro. No entanto, a chuva nunca apareceu, o que permitiu a secagem do asfalto, obrigando o português a nova passagem pelas boxes para montar slicks. Um bom resultado estava comprometido, tendo o Porsche número setenta e dois terminado no vigésimo posto, ainda que tenha evidenciado um bom ritmo, com Álvaro Parente a assinar a quinta melhor volta da corrida.

“Foi uma prova complicada! O Morris estava muito bem no final do seu turno e o carro estava competitivo. Arriscámos nos pneus para molhado, esperando mais chuva, mas não nos correu bem… Penso que, no geral, foi positivo, temos vindo a melhorar o Porsche e penso que está cada vez mais competitivo e na corrida de hoje mostrámos que temos andamento para lutar por bons resultados”, afirmou o português.

Para a prova de amanhã Álvaro Parente arranca de décimo segundo e espera uma maior estabilidade climatérica para poder assegurar uma boa classificação. “Penso que seria importante ter uma corrida com pista molhada ou seca, porque quando as condições mudam, é sempre uma questão de sorte acertar nos pneus correctos. Arrancamos mais à frente e penso que poderemos estar na luta pelos lugares da frente. O Morris também mostrou uma grande evolução, mesmo hoje durante a corrida, portanto, penso que, se tudo correr bem e sem contrariedades, poderemos cruzar a linha de meta com um bom resultado”, apontou o piloto do Porto.

A corrida de domingo, que terá a duração de uma hora, terá luz verde às 5h00 de domingo, hora de Portugal continental, podendo ser seguida em direto através do website oficial do GT World Challenge Asia.