Armindo Araújo vai alinhar no Kia GT Cup | AutoSport

Aproveitando a pausa do Campeonato de Portugal de Ralis, Armindo Araújo aceitou o convite da CRM Motorsport e da Kia Portugal e irá juntar-se ao pelotão do Kia GT Cup que tem a segunda ronda do calendário, agendada para o Autódromo do Estoril, nos próximos dias 10 e 11 de Julho.

Ao volante do Ceed GT nº 7, o hexa campeão nacional de ralis e atual líder do CPR fará a sua estreia em corridas de velocidade, não tendo, por isso, quaisquer expetativas a nível desportivo desta sua participação. “Foi com enorme satisfação que aceitei o convite da organização do troféu, endereçado pelo meu amigo Tiago Raposo de Magalhães, e não podia recusar a possibilidade de acrescentar esta experiência à minha carreira. Acima de tudo espero desfrutar ao máximo durante o fim-de-semana e dar o maior feedback das minhas sensações ao volante do carro para poder ajudar no progresso deste projeto”, afirma Armindo Araújo.

Decorrendo novamente ao longo de dois dias, o programa desportivo do Estoril Super Racing Series contempla duas sessões de treinos privados, uma sessão de treinos livres, duas sessões de treinos cronometrados e duas corridas.

Sábado

09:45-10:25: Treinos Privados 1

14:45-15:05: Treinos Privados 2

16:50-17:10: Treinos Livres

Domingo

09:30-09:45: Qualificação 1

09:50-10:05: Qualificação 2

12:50-13:15: Corrida 1

16:45-17:10: Corrida 2