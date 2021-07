Armindo Araújo: “chegar longe no automobilismo exige espírito de sacrifício, muita luta e muito querer” | AutoSport

Depois da sua participação na KIA GT Cup, Armindo Araújo quis deixar uma palavra de incentivo à Organização e sobretudo aos mais jovens que sonham com um futuro no desporto motorizado: “Depois deste contacto inaugural, posso comprovar que os elogios que tinha ouvido até aqui são merecidos. A competição está muito bem estruturada pela Kia Portugal e a CRM Motorsport, o programa do fim-de-semana decorre com profissionalismo e os carros, além de bem construídos, são divertidos de conduzir. Existe um ambiente positivo e julgo que a divisão das categorias é a que melhor protege os interesses dos pilotos com palmarés e dos que procuram uma primeira experiência na modalidade.

Aos juniores, dir-lhes-ia que chegar longe no automobilismo exige, como em tudo na vida, grande espírito de sacrifício, muita luta e muito querer. Temos de acreditar sempre que conseguimos chegar ao nosso objetivo e fazer de tudo para lá chegar, mas acima de tudo aplicar um foco muito grande no que queremos conquistar.”