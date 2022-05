Apresentado o novo Lamborghini Huracán GT3 EVO2 com estreia prevista para 2023 | AutoSport

A Lamborghini apresentou o novo Huracán GT3 EVO2, concebido e desenvolvido pela Squadra Corse de Sant’Agata Bolognese sobre a base do Huracán STO. A estreia da evolução do Huracán em corrida está prevista para as 24 Horas de Daytona de 2023.

Baseado no Huracán STO, com o qual partilha importantes elementos de design, a tração traseira e o motor 5.2 litros V10 naturalmente aspirado, que, na versão de estrada, debita 640 cv de potência, o Huracán GT3 EVO2 cumprirá os novos regulamentos técnicos da FIA de 2022, e apresenta soluções aerodinâmicas e um sistema de admissão totalmente novos. Os novos splitters, difusor e fundo do veículo melhoram a eficiência aerodinâmica. O fundo carenado em fibra de carbono, revestido com fibra de Zylon de elevada resistência, juntamente com o novo difusor, proporciona maior downforce que a atual geração GT3 EVO. Outras inovações incluem a asa traseira, a qual está montada sobre pilares em liga de alumínio inspirados pelos do STO. Os novos suportes permitem uma maior precisão no ajuste da asa por comparação com a do modelo EVO.

Os italianos ainda introduziram 10 corpos de borboleta de atuação eletrónica que aumenta a eficiência do motor V10 com válvulas em titânio. Todo o sistema, concebido pela Lamborghini Squadra Corse, é fixado ao motor através de apenas quatro parafusos, solução introduzida para facilitar as operações de manutenção.

O sistema de travagem também foi atualizado, com novas pinças e pastilhas desenhadas pela Squadra Corse, para otimizar a performance tanto em corridas de resistência como de sprint. Estas soluções, combinadas com os sistemas específicos de controlo de tração (TCS) e anti-bloqueio dos travões (ABS), foram desenvolvidas para tornar o veículo mais fácil de controlar em condições de baixa aderência, mesmo pelos “gentlemen drivers”. O veículo é entregue aos clientes equipado com pneus PZero da Pirelli, o parceiro de longa data da Squadra Corse.

“O novo Huracán GT3 EVO não é, simplesmente, uma evolução do modelo atual”, afirmou Giorgio Sanna, responsável Motorsport da Lamborghni. “É um novo projeto, que reforça a transferência de tecnologia entre a divisão de competição da Lamborghini e a empresa, e que herda duas difíceis tarefas: provar ser tão bem-sucedido quanto as anteriores gerações do Huracán GT3, que venceram mais de 40 títulos internacionais em seis temporadas, e igualar o seu êxito comercial, contribuindo para alcançar o objetivo de 500 Huracán de competição vendidos desde 2015”.

O veículo será entregue às equipas clientes a partir do segundo semestre de 2022, e o anterior modelo Huracán GT3 EVO pode ser atualizado para as especificações do GT3 EVO2 através de um kit de evolução.