Apresentada segunda geração dos monolugares da F4 | AutoSport

A FIA revelou a segunda geração de monolugares da Fórmula 4 a ser utilizada no próximo ciclo de homologação dos campeonatos de Fórmula 4 certificados pela FIA em todo o mundo. O carro esteve em exposição durante a Conferência da FIA no Mónaco.

O Presidente da FIA, Jean Todt, juntamente com o Diretor de Corridas de Fórmula 1 da FIA e o Diretor Desportivo de Fórmula 1 Michael Masi, o Diretor Técnico da FIA de Fórmula 1 e o Coordenador da Comissão de F1, Nikolas Tombazis e a atual membro da Academia de Pilotos da Ferrari, Maya Weug, apresentaram o carro aos delegados reunidos hoje.

O novo carro apresenta uma grande actualização do seu perfil de segurança, pelo que na Fórmula 4, a mais júnior das categorias de monolugares da FIA, os pilotos estão agora melhor protegidos desde o início das suas carreiras de corrida de monolugares. A célula de sobrevivência do carro de Fórmula 4 da 2ª geração foi melhorada para estar em conformidade com as normas de segurança mais atuais. Serão implementados testes de carga estrita para a resistência da célula de sobrevivência lateral e dos painéis anti-intrusão lateral e frontal do novo carro.

Os novos Fórmula 4, também foram atualizados com um pacote de motorização que inclui uma margem significativa para modernização, ao mesmo tempo que prevê também medidas de controlo de custos. O pacote inclui o maior número possível de peças de transporte da especificação anterior, permitindo ao mesmo tempo a hibridação caso os organizadores do campeonato desejem incluí-lo. A potência foi ajustada para que a relação potência/peso se mantenha ao nível adequado para este primeiro passo na corrida de monolugares, com um objetivo de 3,6 kg/CV em todos os carros dos vários campeonatos.