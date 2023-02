Apresentada atualização EVO para o McLaren 720S GT3 | AutoSport

A McLaren Motorsport apresentou a tempo da nova temporada o novo 720S GT3 EVO, a atualização ao 720S que já conta com quatro anos no pelotão internacional dos GT3 desde a sua estreia.

Disponível como um novo carro ou como um pacote de atualização para um carro já existente, o 720S GT3 EVO será homologado para a temporada 2023. As alterações reflectem os ensinamentos do GT3 720S e o feedback das equipas clientes. O 720S GT3 EVO distingue-se do seu antecessor com várias melhorias fundamentais na carroçaria, incluindo o pára-choques dianteiro e ‘splitter’, equipados com fechos de libertação rápida para fácil remoção e substituição. Estes apresentam melhorias aerodinâmicas, concebidas para aumentar o ‘downforce’, bem como para deslocar o equilíbrio mais para a frente e também para tornar o carro mais consistente nas ultrapassagens no meio do tráfego das corridas. Muitas mais melhorias podem ser encontradas na suspensão do 720S GT3 EVO, que está agora disponível para encomenda. De acordo com a McLaren, os atuais proprietários e equipas com o 720S GT3 podem adquirir um kit de atualização completo.

A McLaren inicia a temporada de 2023 com dois carros GT recém-homologados, com o 720S GT3 EVO a juntar-se ao Artura GT4 do fabricante britânico, que lançou também um troféu monomarca com este modelo GT4 modificado e que consiste em cinco rondas na Europa, começando em Paul Ricard (2 a 4 de junho), passando por Spa-Francorchamps, Nürburgring e Hockenheim e terminando a 1 de outubro em Barcelona.

Foto: McLaren Automotive