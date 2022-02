António Correia aposta na nova Fórmula Mais para as Single Seater Series 2022 | AutoSport

Duplo vencedor das Single Seater Series na classe PT (2019 e 2021), António Correia decidiu evoluir o seu Funspeed FS 2019 e transitar para a nova Fórmula Mais em 2022, classe que junta em pista carros PT e ZT, aos quais são acrescentadas asas e um upgrade de potência no motor.

Um novo capítulo no percurso do piloto da Funspeed, que se traduz por uma aposta na evolução: “Vai ser a minha estreia num fórmula com asas e estou muito curioso para perceber as diferenças, tanto do ponto de vista da condução, como da afinação do carro, e sei que este é mais um passo importante no meu percurso no desporto motorizado.”

E apesar do fator novidade, António Correia tem as metas bem definidas: “O nosso carro tem bastante potencial e todos na equipa estão muito empenhados neste novo desafio. A confiança é por isso grande e o objetivo será lutar pela vitória em todas as corridas.”

O piloto deixa ainda elogios à nova Fórmula Mais, que considera uma mais valia para as Single Seater Series: “Acredito que será uma classe muito disputada, com mais pilotos em pista e com carros com características diferentes a lutarem entre si, o que é bastante estimulante. É uma boa opção criada pela organização, que proporciona aos pilotos um novo patamar competitivo, favorecendo bastante a modalidade.”

As Single Seater Series 2022 têm um calendário de 4 jornadas, com início em abril, no Circuito do Estoril.