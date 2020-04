Anthony Joseph (AJ) Foyt Jr.: O terceiro velho patriarca

Na história de Indianapolis e, claro, do automobilismo americano, existem três grandes famílias: duas são por demais conhecidas fora do país e, portanto, na Europa – os Andretti e os Unser. Há, porém, uma terceira, que não é menos importante, mas que é quase desconhecida fora das fronteiras de Terras do Tio Sam: o clã Foyt.



Curiosamente, o patriarca desta família, Anthony Joseph, é um dos únicos dois pilotos com quatro triunfos na mítica prova: em 1961, 1964, 1967 e 1977. O outro é um seu contemporâneo, Al Unser Sr. A estreia de “Ay-Jay” nas Indy 500 aconteceu em 1958, ao volante de um Kuzma/Offy, com o nº 29. Largou da 16ª posição e terminou a corrida em 12º – nada mau, para um “rookie”.

Três anos depois, em 1961, foi a primeira vitória, depois de liderar 71 das 200 voltas da prova. Para lá das quatro vezes em que bebeu o leite da vitória, Foyt subiu por mais cinco ao pódio virtual da prova (não há cerimónia de pódio nas 500 Milhas…).



“AJ” participou na corrida até 1992, ano em que, já com uns respeitáveis 57 anos, terminou no nono lugar, depois de ter largado em 23º. Mas este velho patriarca não se exprimiu apenas na até então “Fórmula Indy”. Também foi vitorioso na Nascar e em quase todas as modalidades existentes nos “States”. Hoje em dia, a continuação da estirpe está garantida, através de AJ “the Fourth” e de Larry, ambos netos de AJ “the Junior”, ou “the Second”, e por aí fora…