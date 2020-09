ANPAC Racing Weekend/Open Velocidade: Pole (s) para Pedro Salvador

Talvez seja do número, 44, mas Pedro Salvador (Porsche 911 GT3 R GT/G1) fez a pole para as duas primeiras corridas do Open de Velocidade que se realiza este fim de semana em Braga, impondo-se nas duas sessões por ‘números’ sempre à volta de dois segundos. Na primeira sessão, bateu José Correia (Nissan Nismo GTR – GT3 GT G1) por 1.930s e na segunda, Pedro Marreiros e Paulo Pinheiro (Porsche 991 GT3 Cup GT) por 2.085s. Um enorme domínio de um piloto que não precisa de apresentações. Francisco Mora (Cupra TCR Seq Turismo/TCR) foi terceiro nas duas sessões e naturalmente o melhor dos TCR, o mesmo sucedendo com Bruno Pires e Fábio Mota (Porsche 997 GT3 Cup GT) que foram nas duas fvezes os melhroes da sua categoria, os G2.