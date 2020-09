ANPAC Racing Weekend, Open Velocidade: Naturalmente, Pedro Salvador

Pedro Salvador (Porsche 911 GT3 R GT/G1) não deu a mínima hipótese aos adversários em qualquer das três corridas do fim de semana, nomeadamente, na mais importantes, a que ‘vale’ mais. Algo que já se esperava, pois é bem conhecida a valia do piloto, e quando a isso se junta um carros ‘destes’, está tudo dito. O piloto do Porsche liderou da primeira á última volta terminando a corrida com 1m07s de avanço para o segundo classificado, Francisco Mora (Cupra TCR Seq TCR), que desta feita logrou bater os homens do Porsche #45. O vencedor da categoria de turismos, andou sempre atrás de Pedro Marreiros/Paulo Pinheiro (Porsche 991 GT3 Cup GT) mas estes atrasaram-se na volta 12 e caíram para sétimo já não conseguindo recuperar até à posição onde estiveram desde a partida até à 11ª volta, o segundo lugar. Chegaram ao pódio na 20ª volta, depois de passarem Nuno Baptista (Mitjet Supertourisme V6 GT G2), que terminaram na quarta posição. Desta forma, Pedro Marreiros/Paulo Pinheiro ganharam a classe G2. A classe G3 foi ganha por Jean-Roch Piat (Porsche Cayman GT4 GT G3), Jorge Silva (Renault Clio RS) venceu a classe Turismo T4.

Azarados do fim de semana foram Bruno Pires/Fábio Mota (Porsche 997 GT3 Cup GT G2) e José Correia (Nissan Nismo GTR – GT3 GT G1) que tiveram problemas com os carros, ficando de fora da maior parte do fim de semana.