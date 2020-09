ANPAC Racing Weekend, Open de Velocidade: Pedro Salvador soma e segue

Tal como sucedeu ontem na primeira corrida, Pedro Salvador (Porsche 911 GT3 R GT/G1) não deu qualquer hipótese à concorrência, vencendo com 20.921s de avanço para os segundos classificados, a dupla Pedro Marreiros/Paulo Pinheiro (Porsche 991 GT3 Cup GT), vencedores da Classe G2. Francisco Mora (Cupra TCR Seq TCR) foi ao pódio e venceu com facilidade a sua classe. Ainda andou na luta com os homens do Porsche #45 nas primeiras voltas, mas depois foi perdendo gá e terminou 4.6s mais atrás. Nuno Baptista (Mitjet Supertourisme V6 GT G2) foi quarto na frente de Jorge Silva (Renault Clio RS T4) e Daniel Teixeira/Joaquim Santos (Cupra TCR Seq).