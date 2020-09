O Open de Velocidade cumpriu a segunda jornada tripla em Braga. A presença do Porsche 911 GT3R ex-António Nogueira, preparado pela Speedy Motorsport e pilotado por Pedro Salvador, acabou por roubar o protagonismo na luta pela vitória. O piloto nortenho não cometeu um único erro e com o Porsche a respirar saúde, Pedro Salvador venceu as três corridas do fim de semana com grande à vontade. Igualmente em bom plano estiveram Pedro Marreiros e Paulo Pinheiro.

Ao volante de um menos competitivo Porsche 911 GT3 Cup, conseguiram um resultado de conjunto que serviu Paulo Pinheiro foi terceiro na primeira corrida disputada no sábado, Pedro Marreiros foi segundo na segunda manga e na terceira corrida, no formato endurance, terminaram no terceiro lugar. Nas diversas classes, destaque para Francisco Mora (Cupra TCR Seq) que venceu entre os TCR nas três corridas, na categoria G3 o melhor foi o francês Jean-Roch Piat ao volante de um Porsche Cayman GT4. Na categoria T4, Jorge e Pedro Silva ganharam com o Renault Clio RS. Bruno Pires ganhou a G2 na primeira corrida, enquanto na segunda a vitória sorriu a Pedro Marreiros. Na categoria SS, apenas participou o Caterham de José Maria Marreiros, que foi, assim, o vencedor nas duas primeiras corridas.

ANPAC Racing Weekend/Open de Portugal de Velocidade: Resumo das corridas (vídeo)