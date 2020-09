ANPAC Racing Weekend/Open, Corrida 1: Vitória fácil de Pedro Salvador

Pedro Salvador (Porsche 911 GT3 R GT G1) venceu com enorme facilidade a primeira corrida do Open de Velocidade que se realizou esta tarde em Braga. O piloto do Porsche arrancou na frente, ao cabo de cinco voltas já tinha mais de dez segundos de avanço para José Correia (Nissan Nismo GTR – GT3 GT G1), vantagem que foi sempre subindo até que o piloto do Nissan GT-R ficou para trás, acabando mesmo por abandonar a três voltas do fim. Quem assumiu a segunda posição foi a dupla Bruno Pires/Fábio Mota (Porsche 997 GT3 Cup GT G2) que quando José Correia se atrasou já distavam seis segundos do homem do Nissan. Terminaram a corrida a 46.6s de Salvador.

Pedro Marreiros e Paulo Pinheiro (Porsche 991 GT3 Cup GT) travaram na fase inicial uma boa luta com Bruno Pires/Fábio Mota, mas na volta 14 já distavam 6.9s. Recuperaram no final, mas já não conseguiram melhor do que ficar a um segundo dos homens do outro Porsche. Francisco Mora (Cupra TCR Seq Turismo TCR) venceu facilmente os Turismos, foi quarto da geral, e logo atrás ficou Nuno Baptista (Mitjet Supertourisme V6 GT G2).

Seguiram-se Daniel Teixeira (Joaquim Santos 3752 Cupra TCR Seq) e Jean-Roch Piat (Porsche Cayman GT4 GT G3).