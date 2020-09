ANPAC RACING WEEKEND: Muita competitividade na estreia do Kia Ceed GT

Após dois meses de expetativa, o regresso do Kia GT Cup foi positivo. Depois de uma sessão de treinos privados e dois treinos livres repletos de interesse, as duas sessões de treinos cronometrados realizadas ao início da tarde surpreenderam ainda mais pela positiva, com o estreante José Carlos Pires a dividir o protagonismo com Francisco Carvalho na categoria Pro, reservada aos Ceed GT, e Pedro Alves e João Aguiar-Branco a alinharem pelo mesmo diapasão nas categorias Club e Júnior dos Picanto GT.

QUALIFICAÇÃO 1

Cientes de que apenas uma volta perfeita poderia entregar-lhes a pole-position antes da montagem de pneus novos, estratégia utilizada pela maioria na segunda sessão de qualificação, os pilotos arrancaram com prudência para a Q1 e procuraram permanecer o mínimo possível em pista.

Na categoria Pro, Francisco Carvalho(Veloso Motorsport) levou a melhor sobre José Carlos Pires (CRM Motorsport) por apenas dois décimos de segundo. Com o 3º tempo mais rápido, Rafael Lobato(SpeedyMotorsport) aplicou uma diferença semelhante sobre Manuel Gião (Bastos Sport), com ambos à frente do jovem Alex Areia (SpeedyMotorsport) e do convidado da Kia Portugal, Luís Lisboa (CRM Motorsport).

Na categoria Júnior, João Aguiar-Branco (SpeedyMotorsport) festejou a primeira pole-position da sua carreira, feito que ganhou uma dimensão ainda maior depois de se saber que o tempo marcado era também o melhor à geral entre os Picanto. Seguiram-se José Bastos (BCM Sports), Orlando Batina (Bastos Sport), Manuel Alves (Veloso Motorsport) e Pedro Pinto (BeFastMotorsport), todos com registos dentro do mesmo segundo, o que não deixa de ser assinalável ao vincar, novamente, a elevada competitividade do Troféu.

Atrás deste grupo classificaram-se o regressado David Matos Chaves (Team Nuoorte) e Lourenço Monteiro (SpeedyMotorsport), à frente do atual líder do campeonato Luís Maria Lisboa (Team Nuoorte), que registou problemas no transponder do seu carro.

Na categoria Club, Pedro Alves(Pedro Alves Racing) voltou a justificar o título de campeão alcançado na temporada passada, amealhando mais uma pole para o seu currículo. Novamente com o 2º melhor tempo que o torna no seu maior opositor, Gonçalo Inácio (Martinho Sport) classificou-se à frente de Paulo Gonçalves Duarte (Duarte Associados), que celebrou a melhor qualificação da sua carreira no KiaPicanto GT, e ainda de Pompeu Simões (SpeedyMotorsport), Francisco Marrão (CRM Motorsport) e Piero Dal Maso (Garagem João Gomes).

Os rookies Vítor Fernandes e Luís Lourenço (CRM Motorsport) acumularam quilómetros importantes para o seu processo de aprendizagem, ao passo que um percalço com a bomba de travões impediu Tiago Madeira (RedReaperMotorsport) de registar voos mais altos, impedindo ainda o colega Miguel Martins de participar na segunda sessão.

QUALIFICAÇÃO 2

Após a paragem obrigatória de 5 minutos, os pilotos voltaram a tentar a sua sorte na obtenção da volta mais rápida que lhes daria a melhor posição de partida para as duas corridas.

Determinado, com o apoio da estratégia da sua equipa, em apostar tudo na sua primeira volta lançada, de modo a aproveitar ao máximo a eficácia dos pneus, José Carlos Pires alcançou uma brilhante pole-position na segunda sessão de treinos cronometrados, superando por meros 0,91 milésimos Manuel Gião, querevelouter-lhe faltado“confiança para arriscar”mais com o carro.

A fechar o lote dos três mais rápidos da categoria Pro, Francisco Carvalho voltou a provar a sua qualidade ao volante, admitindo que poderia ter feito melhor caso não tivesse alcançado alguns concorrentes mais lentos na sua primeira volta lançada.

Embora satisfeito com o 4º lugar, e as suas hipóteses para as duas corridas, Rafael Lobato manifestou que há trabalho a fazer na afinação de modo a colocar o carro a seu gosto. A fechar a classificação dos Ceed GT, Alex Areia e Pedro Silva(CRM Motorsport)reconheceram que ainda se estão a ambientar ao sistema de travagem do novo projeto da Kia Portugal e da CRM Motorsport.

Na categoria Júnior, João Aguiar-Branco coroou um Sábado de sonho com a obtenção da segunda pole-position da carreira, desta vez à frente de Luís Maria Lisboa e do sempre combativo José Bastos. Surgem logo depois na classificação o jovem Manuel Alves, que continua a brilhar nesta sua primeira época no KiaPicanto GT, Orlando Batina, Pedro Pinto, Lourenço Monteiro e David Matos Chaves.

A demonstrar novamente um andamento fortíssimo, Pedro Alves vai voltar a dividir a primeira linha da grelha de partida da categoria Club com Gonçalo Inácio. Os dois pilotos terão uma vez mais atrás de si Pompeu Simões. Logo atrás, aparecemPaulo Gonçalves Duarte, José Carvalhosa, Manuel Moura Teixeira(CRM Motorsport) e os estreantes Miguel Lourenço e Paulo Gaspar (CRM Motorsport), entusiasmados com a primeira experiência ao volante do Picanto.

Concluídas as duas sessões de qualificação, os pilotos preparam-se agora para um merecido descanso antes do retomar das atividades logo pela manhã deste Domingo. O programa desportivo do derradeiro dia do Braga ANPAC Racing Weekend inicia-se às 10h00, com a realização da primeira corrida, ao passo que a segunda contenda terá lugar às 14h30.