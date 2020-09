ANPAC Racing Weekend, Kia GT Cup: Rafael Lobato a dobrar

Rafael Lobato (Pro), Pedro Alves (Club) e João Aguiar-Branco (Júnior) celebraram duas dobradinhas nas suas categorias. boa estreia competitiva do Kia Ceed GT. Num traçado difícil de se efetuarem ultrapassagens, a posição de partida obtida na qualificação, aliada ao arranque, seriam ainda mais determinantes para os festejos de um bom resultado. E foi esse, precisamente, o pensamento de Rafael Lobato, que saltou imediatamente para o 2º posto antes da travagem para a curva 1 quando as luzes se desligaram, dando assim início à corrida. Enquanto o piloto da SpeedyMotorsport ganhava uma posição que viria a ser fulcral para o desfecho desta primeira contenda, José Carlos Pires (CRM Motorsport) caía de 2º para 4º no arranque, deixando-se igualmente ultrapassar por Manuel Gião(Bastos Sport) e hipotecando, assim, as suas hipóteses de chegar ao pódio. Atrás de Pires seguiam o jovem Alex Areia e o convidado da Kia Portugal, Pedro Silva(CRM Motorsport).

Apesar da forte réplica dada por todos os pilotos, as posições da categoria Promantiveram-se inalteradas até aos minutos finais da corrida — momento em que Rafael Lobato, que vinha a pressionar fortemente Francisco Carvalho, aproveitou um erro do adversário da Veloso Motorsport para passar para o comando e celebrar, assim, o seu 1º triunfo no KiaCeed GT Cup. Simultaneamente, o piloto de Trás-os-Montes inscrevia também o seu nome como o primeiro vencedor da história da competição! Num grande gesto de fair-play, Francisco Carvalho, que realizou a volta mais rápida da corrida, reconheceu o mérito do seu adversário na cerimónia do pódio, ao mesmo tempo em que se mostrava confiante para a segunda corrida do fim-de-semana. Se Manuel Gião lamentou o tempo perdido na ultrapassagem a alguns concorrentes mais lentos, José Carlos Pires lastimou o mau arranque — situação que lhe trouxe, inclusive, a pressão acrescida de Alex Areia, que realizou uma corrida sempre em crescendo e concluiu os 20 minutos de prova colado à traseira do adversário.

JUNIORES COM GARRA

Partindo da primeira posição da grelha entre os Picanto, João Aguiar-Branco deixou-se ultrapassar pelo experiente Pedro Alves (Pedro Alves Racing) no arranque, mas de forma inteligente optou por retirar-se da luta contra o piloto vila-realense, uma vez que ambos disputam categorias distintas no Troféu KiaPicanto GT. A partir daí, o piloto da SpeedyMotorsport limitou-se a controlar a distância que o separava para o seu maior opositor, José Bastos (BCM Sports), que segurou o 2º lugar entre os juniores à frente de Orlando Batina. Atrás deste trio concluíram a prova Pedro Pinto (BeFastMotorsport), que travou uma batalha muito interessante com o endiabrado Luís Maria Lisboa (Team Nuoorte), autor de uma grande recuperação nos momentos iniciais da corrida. Seguiram-se na classificação Manuel Alves (Veloso Motorsport), o regressado David Matos Chaves (Team Nuoorte) e o jovem Lourenço Monteiro (SpeedyMotorsport).

Após celebrar o segundo triunfo da carreira na competição e a forma categórica como lhe foi parar às mãos, o sorriso de João Aguiar-Branco era indisfarçável, tal como a confiança em replicar o resultado na segunda corrida.

CLUB COM PÓDIO SURPREENDENTE

Aproveitando a excelente posição de partida e o distanciamento para o seu principal adversário, Pedro Alves (Pedro Alves Racing) teve uma corrida relativamente solitária na categoria Club. O atual campeão em título geriu o andamento e recebeu a bandeirada de xadrez à frente de Gonçalo Inácio (Martinho Sport), ainda à procura do melhor acerto para o Picanto#45 apoiado pela Hama, e do regressado Francisco Marrão (CRM Motorsport), entusiasmado com este resultado e a sua prestação ao longo do fim-de-semana.

Ao volante do Picanto #13, Marrão travou uma luta muito interessante com Pompeu Simões (SpeedyMotorsport), que não subiu ao pódio pela margem mínima, e logo atrás também Tiago Madeira (RedReaperMotorsport) teve uma corrida muito animada contra Paulo GonçalvesDuarte (Duarte Advogados). Concluíram a classificação Piero Dal Maso (Garagem João Gomes) e os rookies Vítor Fernandes (CRM Motorsport) e Luís Lourenço (CRM Motorsport).

CORRIDA 2

Com os pilotos mais entrosados com os carros e a pista, a segunda corrida do fim-de-semana arrancou novamente com os pilotos Ceed na liderança. A partir da pole, José Carlos Pires segurou atrás de si um rapidíssimo Manuel Gião, que por sua vez tentava suster ao máximo os ataques de Rafael Lobato. Este tinha já ultrapassado Francisco Carvalho, que tinha agora que suportar a pressão aplicada por Alex Areia. O segundo convidado da Kia Portugal, Luís Lisboa, seguia logo atrás deste grupo.

No entanto, e apesar dos melhores esforços de Pires, Rafael Lobato tinha entrado para esta derradeira contenda com um único objetivo: vencer. Seguiu no encalce de Manuel Gião até conseguir passar para a frente do piloto apoiado pela Univex e depois não descansou até fazer o mesmo com Pires, que sentiu dificuldades em se adaptar ao comportamento do carro a partir do momento em que os pneus perderam eficácia.

A seis minutos do fim da prova, o piloto da SpeedyMotorsport (Lobato) passava para o comando para nunca mais o largar, festejando assim uma saborosa dobradinha, a que juntou, ainda, a volta mais rápida desta corrida. José Carlos Pires foi 2º e Manuel Gião 3º, à frente de Francisco Carvalho e de Alex Areia, e Luís Lisboa fechou a classificação elogiando o “motor fabuloso” do KiaCeed GT e “contente por ter sido mais rápido do que o meu colega de equipa”, disse, em tom de brincadeira.

Na categoria Júnior, João Aguiar-Branco voltou a dar provas da sua enorme rapidez nesta ronda bracarense. Às duas pole-positions, juntou as duas voltas mais rápidas da classe e dois saborosos triunfos, o último deles, à geral, e à frente da referência Pedro Alves. Um grand-slam que certamente ficará na sua memória e que teve muito mérito na partida, onde aproveitou o mau arranque do companheiro da primeira fila (Alves) para passar para o comando entre os KiaPicanto.

Novamente no segundo lugar entre os juniores, José Bastos sai muito satisfeito com a pontuação conjunta obtida neste fim-de-semana, enquanto Luís Maria Lisboa envolveu-se em lutas muito interessantes para chegar ao derradeiro lugar do pódio — um merecido prémio após duas sessões de qualificação em que registou problemas com o transponder do seu carro.

Atrás deste trio, concluiu a prova um grupo liderado por Orlando Batina, que também somou pontos importantes para o seu campeonato nesta segunda ronda do Kia GT Cup, e ainda Pedro Pinto, Lourenço Monteiro e David Matos Chaves. Envolvido numa batalha entusiasmante com Luís Maria Lisboa, o jovem Manuel Alves acabou por desistir quando seguia nos lugares da frente da sua classe.

Já entre os Club, o triunfo voltou a sorrir a Pedro Alves, que ainda teve de se desenvencilhar de alguns concorrentes da Júnior após uma má partida. O piloto vila-realense terminou à frente de Gonçalo Inácio, que não encontrou forma de se sentir confortável com o set-up do carro, e do rookie Pompeu Simões — que festejou, assim, o primeiro pódio da sua carreira.

Seguiram-se Paulo Gonçalves Duarte e José Carvalhosa, que desta forma fecharam o top 5, e ainda Miguel Martins, Manuel Moura Teixeira e Paulo Gaspar.

Concluída esta passagem pelo Braga Racing Weekend, as emoções do Kia GT Cup regressam de 20 e 22 de Outubro, para a terceira ronda da competição, no Circuito do Estoril.