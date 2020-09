ANPAC Racing Weekend: André Pimenta imparável no Troféu Mini

Troféu Mini literalmente em brasa na deslocação a Braga para a segunda ronda do Troféu, que encontrou temperaturas elevadíssimas este sábado no norte de Portugal. Hoje foi apenas dia de realizar as duas mangas de qualificação para formar a grelha das duas corridas de amanhã, domingo.

Qualificação 1

O melhor tempo do Troféu Mini na primeira sessão de qualificação e que dará direito à Pole Position para a corrida 1 de amanhã, foi realizado por André Pimenta, que veio dos Caterham, entrou para a pista e realizou logo na primeira volta o tempo de 1:49.43, este que será também o líder da categoria Mighty. Em segundo lugar, o piloto local Nuno Dias, com 1:49.907, ficando o piloto brasileiro João Fedorowicz com o terceiro lugar da grelha e a liderar a categoria Vintage. Jorge Setas, num Mini preparado pela Gianfranco será o quarto na grelha, enquanto o rookie que fez sensação no Algarve, Rúben Veludo, vai partir do quinto lugar da grelha, a ocupar o terceiro lugar da Mighty. Vasco Nina foi o sexto mais rápido e o estreante João Neves no sétimo, a registarem tempos muito próximos e a prometer uma boa luta em pista. Guilherme Affonso, outro piloto brasileiro, vai largar de oitavo para a primeira corrida, enquanto Miguel Sardo e Mariana Pinto Abreu fecham o pelotão para a corrida 1.

Qualificação 2

Para a segunda sessão de qualificação do Troféu Mini, o mais rápido foi novamente André Pimenta, que voltou a superiorizar-se no final da sessão e melhorou o tempo registado na primeira sessão. A escassas centésimas está, no segundo lugar da grelha, o experiente piloto minhoto José Dias, que não quis ficar atrás do seu adversário e fez o seu melhor tempo logo na primeira volta. Do terceiro posto vai largar outro rápido piloto nortenho, André Pinto, que é o líder da categoria Vintage e em quarto lugar qualificou-se o aguerrido piloto brasileiro João Fedorowicz, que é também o segundo dos Vintage. O recém chegado à competição Ruben Veludo volta a fazer um bom crono e surge na quinta posição, logo seguido por Vasco Nina, o líder do Troféu. João Neves, que nunca correu em Braga, também está a ganhar experiência e registou o sétimo tempo, mas terá que se preocupar com mais um piloto brasileiro, Gui Affonso, que surge em oitavo, também melhorou o seu registo e não vai dar tréguas para tentar subir posições. Manuel M. Teixeira e a estreante piloto Mariana Pinto Abreu encetam a grelha dos Mini para esta segunda corrida, que promete para amanhã muita movimentação em pista. O Troféu Mini realiza mais logo a primeira corrida às 11h25 e a segunda corrida às 15h55.