ANPAC, Estoril: Nuno Batista vence à geral corrida 1 dos Super Legends

A primeira corrida do Campeonato de Portugal Super Legends, disputada no Estoril, ficou marcada pela velocidade de Nuno Batista, que converteu a pole position numa vitória à geral. A prova teve momentos decisivos nas lutas pela liderança com um excelente duelo pela liderança que terminou prematuramente.

Nuno Batista (Seat Leon) partiu da pole position, com Vasco Barros (BMW M3 E30) ao seu lado na primeira linha, enquanto Eduardo Machado (Vauxhall Speedster VXR) e Paulo Santos (Honda Civic Type R) arrancaram da segunda linha da grelha. Na largada, Batista manteve a liderança, sob pressão imediata de Barros. A dupla destacou-se desde cedo, cavando um fosso significativo ainda na primeira volta face a Paulo Santos e Eduardo Machado, que seguiam nas posições seguintes.

Barros intensificou o ataque e, logo na segunda volta, iniciou tentativas de ultrapassagem, mantendo-se a luta pela liderança como o principal foco da corrida. Esta era uma das lutas mais quentes da corrida e que iria durar até perto do fim. Nas restantes categorias, Estevão Oliveira (Honda Type R Cup) liderava inicialmente nos Super Trophy, enquanto nos Super Turismo a disputa pela frente colocava frente a frente Nuno Santos (Honda Civic Type R) e Ruben Fernandes (Renault Clio RS).

Por volta da oitava volta, Batista e Barros iniciaram as dobragens de retardatários, mantendo o ritmo. Barros tentou forçar ainda mais, mas Batista manteve o primeiro posto. Entretanto, na categoria Super Trophy, Eleutério Duarte (Renault Clio RS) assumiu o comando e chegou à volta 10 com uma margem confortável, enquanto Nuno Santos se mantinha na liderança dos Super Turismo.

A cinco minutos do final, Vasco Barros enfrentou problemas no seu BMW, caindo na classificação até ficar parado em pista. Também Eduardo Machado teve problemas no seu Vauxhall Speedster. Já Nuno Batista foi penalizado por exceder limites de pista, cumprindo um drive through sem perder a liderança, graças à vantagem acumulada.

No final, Nuno Batista venceu à geral e na categoria Super Extra. Sérgio Monteiro e Paulo Santos completaram o pódio absoluto. Nos Super Trophy, a vitória foi para Eleutério Duarte, seguido de Estevão Oliveira e Jorge Silva (Honda Type R Cup). Nos Super Turismo, Nuno Santos venceu, com Ruben Fernandes na segunda posição.

A segunda corrida dos Super Legends está marcada para as 14:50.