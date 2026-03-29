ANPAC, Estoril: Excelentes lutas na Corrida um do CPVCL 1300

A Corrida 1 do Campeonato de Portugal Clássicos e Legends 1300, voltou a dar um excelente espetáculo, especialmente nas lutas do Desafio ANPAC que perderam a atenção dos fãs.

No arranque, Carlos Cruz (Datsun 1200) saiu bem da pole e manteve a liderança. Logo nos primeiros momentos, um toque entre João Braga (Datsun 1200) e João Arantes (Toyota Starlet 1.3 S) levou à entrada do safety car. A situação foi resolvida rapidamente, permitindo o reatamento da corrida sem alterações na frente.

Após o reinício, Carlos Cruz manteve-se no comando e nunca mais foi incomodado, seguido por Jorge Marques (Toyota Starlet 1.3 S). No Desafio ANPAC, Ricardo Costa (Fiat Punto 85 S) e João Bernardo Silva (Fiat Punto 85 S) protagonizavam uma luta direta pela liderança, com João Batista (Opel Corsa) a juntar-se à disputa e a subir ao quarto lugar, enquanto Daniel Gouveia (Fiat Punto 85 S) se aproximava deste grupo.

João Batista ascendeu posteriormente ao terceiro lugar, afastando-se da luta dos homens do Desafio ANPAC, onde Daniel Gouveia aumentava a pressão. Também Nuno Pinheiro (Fiat Punto 85 S) se aproximava das posições da frente, mas nunca concretizou a ameaça. A luta entre Ricardo Costa, João Bernardo Silva e Daniel Gouveia intensificou-se, com várias trocas de posição. Gouveia acabaria por assumir a liderança desta categoria após uma ultrapassagem, enquanto Ricardo Costa e João Bernardo Silva continuavam a discutir posições.

Já na fase final, João Bernardo Silva entrou nas boxes no último minuto, terminando prematuramente a sua corrida após ter estado envolvido numa das disputas mais intensas da prova.

No final, Carlos Cruz venceu à geral entre os Clássicos, seguido por Jorge Marques, vencedor nos Legends, e João Batista, que garantiu o triunfo na Stock Cup. No Desafio ANPAC, a vitória foi para Daniel Gouveia, enquanto Afonso Azevedo venceu na categoria City.

A segunda corrida está agendada para as 16:30