ANPAC, Estoril: Domínio de Carlos Cruz não ofuscou as boas lutas

A segunda corrida da categoria Clássicos & Legends 1300 teve como ponto comum o domínio de Carlos Cruz que, à imagem da primeira corrida, andou quase sempre sozinho e com um ritmo imparável. Mas na discussão pelas outras categorias, a história foi mais animada.

Se Carlos Cruz (Datsun 1200) controlou desde cedo e impôs um ritmo consistente até à bandeira de xadrez, vencendo nos Clássicos 1300, com João Braga (Datsun 1200) a terminar na segunda posição (após uma boa corrida de recuperação), nos Legends 1300, houve lutas mais intensas.

João Arantes (#55, Toyota Starlet 1.3 S) garantiu a vitória ao impor o seu ritmo nas fases decisivas, ultrapassando Jorge Marques (#25, Toyota Starlet 1.3 S) que terminou em segundo, mantendo-se sempre próximo.

No Desafio ANPAC registaram-se várias trocas de posição ao longo da corrida, com Daniel Gouveia (#45, Fiat Punto 85 S) a assegurar a segunda vitória do fim de semana após uma gestão eficaz, apesar dos ataques a que foi sendo sujeito, especialmente no final da corrida. Ricardo Costa (Fiat Punto 85 S) terminou muito próximo, enquanto Daniel Monteiro (Fiat Punto 85 S) completou o pódio.

Na classe City, Afonso Azevedo (Peugeot 107) venceu, seguido por Frederico Cruz (Citroën C1) e Luís Silva (#80, Citroën C1), que protagonizaram uma luta direta. Na Stock Cup, João Batista (Opel Corsa) garantiu a vitória, correndo sozinho na sua categoria.