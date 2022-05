Andrea Adamo será conselheiro técnico do grupo WSC | AutoSport

O grupo WSC, a entidade por detrás dos conceitos técnicos do TCR e do ETCR, nomeou Andrea Adamo como conselheiro técnico. Adamo, que abandonou o cargo de responsável da Hyundai Motorsport em dezembro último alegando motivos pessoais, irá trabalhar em estreita cooperação com o departamento técnico da WSC, concentrando-se particularmente nas novas tecnologias.

O Presidente do WSC, Marcello Lotti, afirmou: “Temos o prazer de dar as boas-vindas a Andrea. Temos confiança ilimitada no seu profissionalismo e competência que serão fundamentais para reforçar a nossa já forte plataforma de pesquisa e desenvolvimento”.