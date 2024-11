André Lagartixa nas Finais Mundiais Lamborghini SuperTrofeo em Jerez

Aos 20 anos, André Lagartixa conseguiu dois pódios da categoria Pro-Am na última prova do Lamborghini Super Trofeo North America, em Jerez de La Frontera, e ainda se estreou nas famosas Finais Mundiais da marca italiana.

Um jovem português a brilhar nos dois lados do Atlântico. André Lagartixa terminou a sua primeira época no Lamborghini Super Trofeo North America com dois pódios na categoria Pro-Am na derradeira prova da competição, disputada em Jerez de la Frontera.

O troféu norte-americano terminou com uma ronda em Espanha e André Lagartixa esteve em evidência, num fim de semana onde também fez a estreia absoluta nas Finais Mundiais Lamborghini, também disputadas em Jerez.

Acompanhado pelo norte-americano Luke Berkeley, André Lagartixa passou para a mais competitiva categoria Pro-Am em Jerez, depois de ter subido ao pódio em Laguna Seca na categoria Am. Na primeira corrida do fim de semana, na quinta-feira, o jovem piloto de Vendas Novas largou do 5º lugar da categoria e terminou em 3º, garantindo o primeiro pódio em Jerez. No dia seguinte, Lagartixa e Berkeley estiveram ainda melhor, pois concluíram o Super Trofeo North America com um 2º lugar da categoria, depois de terem arrancado do 7º posto num pelotão com quase três dezenas de concorrentes.

No sábado e domingo, disputaram-se as Finais Mundiais Lamborghini, evento que reúne os melhores pilotos dos diferentes troféus da marca italiana. Lagartixa e Berkeley tiveram muito azar logo na primeira corrida, pois um adversário embateu na traseira do Lamborghini da dupla luso-americana logo no arranque, obrigando-os a abandonar com danos no seu carro.

Apesar do trabalho da equipa de mecânicos durante a noite, a direção do Lamborghini não estava a 100 por cento na segunda corrida das Finais Mundiais, que Largartixa e Berkeley concluíram no 7.º lugar da categoria, após quatro ultrapassagens.

“Foi uma experiência incrível para terminar a época”, afirmou o jovem português, de 20 anos, que partiu de Vendas Novas, no Alentejo, para se radicar em Indianapolis, nos Estados Unidos da América. “Podia ter terminado o troféu na categoria Am, mas decidi passar para a Pro-Am porque é mais exigente e me permite evoluir.

Nunca pensei fechar o campeonato com dois pódios na nova categoria! Depois, nas Finais Mundiais, tivemos muito azar porque outro piloto destruiu-nos o carro logo no arranque e isso condicionou também a segunda corrida.

Mas foi um sonho participar neste grande evento! Quero agradecer à minha família, a todas as pessoas que me vieram apoiar a Jerez, inclusive aos responsáveis da Lamborghini Lisboa, que têm sido espetaculares, ao Filipe Jerónimo e ao Francisco Oliveira, pelas belas imagens que fizeram. Espero voltar ainda mais forte no próximo ano”, referiu André Lagartixa.