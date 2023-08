Álvaro Parente volta aos comandos do Porsche 911 GT3 em Okayama | AutoSport

Álvaro Parente espera melhor sorte quando disputas no próximo fim de semana a quinta ronda do GT World Challenge Asia, que se realiza no Okayama International Circuit, Japão, do que na prova anterior em Motegi.

Tendo evidenciado rapidez aos comandos do Porsche 911 GT3 R da HubAuto Racing, que partilha com Morris Chen, Parente teve de abandonar a prova em Motegi quando ambicionava um bom resultado. O piloto do Porto arrancou da sexta posição da grelha de partida para a segunda corrida e tinha uma boa oportunidade para alcançar um bom resultado, mas um toque de um adversário ditou o abandono.

No próximo fim-de-semana, o piloto está determinado em manter a competitividade já evidenciada e evitar os azares que o tem afligido a dupla do Porsche número 72, de forma a concretizar o potencial que apresenta. “Estou muito motivado e pronto para o próximo evento. Será um circuito completamente novo para mim, mas vamos dar o máximo para encontrarmos a melhor direcção, evitar contrariedades e conquistar um bom resultado. Tivemos uma boa oportunidade, mas infelizmente, sofri um toque que furou um pneu, mas vamos esperar ter melhor sorte desta vez”, afirmou Álvaro Parente.

A primeira qualificação do evento terá o seu início à 1h00 de sábado, hora de Portugal Continental, e a segunda à 1h22. A primeira corrida do evento será realizada às 4h40 do mesmo dia, ao passo que a segunda terá luz verde às 3h20 de domingo. Todas as sessões podem ser seguidas em directo através do website da competição.

Foto: Chi Wai