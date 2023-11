Álvaro Parente regressa aos monolugares… na Índia | AutoSport

Álvaro Parente disputa este fim-de-semana a primeira ronda da Indian Racing League, uma competição de monolugares cuja primeira etapa de 2023 se disputa no próximo fim-de-semana e está determinado em marcar a sua estreia na Índia com um triunfo.

O piloto do Porto tem vindo a marcar o panorama das corridas de GT há anos, com diversos títulos na categoria e a vitória nas 12 Horas de Bathurst, mas foi também um dos nomes mais entusiasmantes nos monolugares, vencendo em todas as categorias por onde passou, inclusivamente na GP2 Series, a precursora da actual Fórmula 2, onde se estreou com um triunfo.

Agora, graças ao convite da organização da Indian Racing League, Álvaro Parente regressa aos monolugares para realizar meia temporada da mais importante competição da Índia. “Não esperava voltar a este tipo de carros, mas fiquei muito entusiasmado com este convite e gostaria de agradecer à organização por confiar em mim para realizar as duas primeiras provas da temporada. Estou determinado em dar o meu melhor e lutar pele lugares do pódio e pela vitória”, afirmou Álvaro Parente, que estará aos comandos do Wolf W08 da Hyderabad Blackbirds.

A primeira prova disputa-se no Madras International Circuit, Chenai, o que adensa o conjunto de novidades que esperam o português, mas isso não o atemoriza. “Será tudo novo, a competição, o carro, o circuito, a equipa, portanto, temos muito trabalho pela frente. Mas penso que podemos chegar a um bom nível competitivo rapidamente e estar na luta pelas posições cimeiras. Vou dar o meu máximo e tentar marcar este regresso aos monolugares com um bom resultado, muito embora a oposição seja forte”, concluiu Álvaro Parente.

O programa oficial da prova que abre a Indian Racing League tem o seu início na sexta-feira, estendendo-se até domingo. O piloto português realizará a sua qualificação e a sua corrida no sábado.