Álvaro Parente regressa aos monolugares na Índia

Álvaro Parente disputa no próximo fim de semana a primeira prova da edição deste ano da Indian Racing League, que se disputa Madras International Circuit, India, mostrando-se entusiasmado com o seu regresso aos monolugares.

A competição indiana não é uma novidade para o piloto português que no ano passado participou em parte do primeiro evento da temporada, realizado também no traçado localizada em Chennai, e este ano realizará toda a época.

Álvaro Parente estará aos comandos de um Wolf GB08 Thunder da Speed Demon Delhi e mostra-se satisfeito por estar de regresso. “Esta é uma equipa nova e estou muito contente por me chamarem para voltar à Indian Racing League. É um campeonato competitivo que cresce e com um ambiente tranquilo em que todos os pilotos se dão bem, apesar de todos quererem lutar por vitórias”, afirmou o português.

São diversas as novidades que o piloto do Porto terá de enfrentar, mas ainda assim, está empenhado em conseguir bons resultados na provas indianas. “Vou dar o meu melhor como sempre. Vou ter de aprender alguns circuitos novos, mas a primeira corrida será na pista em que andei no ano passado. Vou dar o meu melhor ao longo de todos os eventos de modo a poder oferecer bons resultados à Delhi”, apontou Álvaro Parente.

O programa oficial do evento do Madras International Circuit de terá o seu início na 24 de agosto, dia em que se realizará uma qualificação (8h40, Hora de Lisboa) e uma corrida (11h30), que terá a duração vinte e cinco minutos mais uma volta. Na jornada seguinte haverá nova qualificação, repetindo os horários do dia anterior. Toda a ação pode ser seguida em direto no canal de YouTube da competição.