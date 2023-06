Álvaro Parente optimista para ronda do Japão da GT World Challenge Asia | AutoSport

Álvaro Parente disputa este fim-de-semana a segunda ronda do GT World Challenge Asia, que terá como palco a Fuji International Speedway, Japão, esperando ajudar a equipa a progredir.

O piloto do Porto está este ano a disputar uma das mais importantes competições da Ásia dedicado a carro de GT, tendo como adversários alguns dos melhores pilotos do mundo na categoria.

Depois de ter iniciado a época na Tailândia, Álvaro Parente desloca-se ao Japão com o objectivo de continuar a trabalhar com a HubAuto Racing para tornar o novíssimo Porsche 911 GT3 R (992) que divide com Morris Chen o mais competitivo possível.

O traçado da Fuji International Speedway é desconhecido do português, mas crê que isso não será um problema. “Nunca tinha estado nesta pista, mas estou confiante de que ultrapassaremos essa contrariedade e poderemos estar num bom nível rapidamente. No entanto, sabemos que o pelotão é muito competitivo, por isso, temos de trabalhar e dar o nosso melhor”, sublinhou Álvaro Parente.

O portuense está determinado em batalhar por bons resultados, mas sabe que existem condicionantes que podem impedir de ir mais além. “São muitos carros num traçado relativamente curto, o que nos causará alguns problemas na qualificação e mesmo nas corridas. Será importante ter uma boa estratégia, realizar boas paragens nas boxes e evitar incidentes no tráfego. O Morris está a evoluir e vamos continuar a trabalhar para que esteja competitivo. Vamos dar o nosso melhor, mas sabemos que temos um grande desafio pela frente”, concluiu Álvaro Parente.

A primeira corrida da etapa da Fuji International Speedway do GT World Challenge Asia realiza-se no sábado (5h25) e a segunda no domingo (3h00), podendo ambas ser seguidas em directo através do website oficial da competição.