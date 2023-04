Álvaro Parente no GT World Challenge Asia | AutoSport

Álvaro Parente vai este ano disputar o GT World Challenge Asia aos comandos de um novíssimo Porsche 911 GT3R 992 da HubAuto Racing. O piloto português volta em 2023 ao campeonato que disputou em 2015, tendo então conquistado um pódio, pecúlio que agora pretende melhorar ao longo das seis provas que compõem a temporada deste ano.

Álvaro Parente reencontra a HubAuto Racing, equipa com quem disputou as 24 Horas de Le Mans de 2021, tendo como colega de equipa Morris Chen, o chefe de equipa e dono da estrutura sediada em Taiwan.

O piloto do Porto mostra-se entusiasmado com o desafio que tem pela frente, tendo ainda a possibilidade de estrear a mais recente máquina de GT3 da marca de Weissach. “Estou ansioso por voltar a trabalhar com a HubAuto Racing e por poder pilotar o novíssimo Porsche 911 GT3R 992. Conheço três das seis pistas que visitaremos, mas acredito que temos os meios para podermos ser competitivos”, afirmou Álvaro Parente.

O piloto português – que nas corridas de GT tem no seu currículo títulos como o Pirelli World Challenge e International GT Open e ainda a vitória nas 12 Horas de Bathurst – mostra-se determinado em ajudar a HubAuto Racing a evidenciar competitividade ao longo do ano e a conquistar os melhores resultados ao seu alcance. “O GT World Challenge Asia será este ano mais competitivo que nunca, com diversos pilotos de fábrica em pista. Como sempre, vou dar o meu melhor e trabalhar afincadamente com a equipa e com o Morris para podermos estar o mais forte possível. Sabemos que será um grande desafio, mas estamos prontos para a luta”, sublinhou Álvaro Parente com determinação.

A temporada deste ano do GT World Challenge Asia tem seis eventos, começando nos dias 12 a 14 de Maio no Chang International Circuit, Tailândia.