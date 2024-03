Álvaro Parente inicia temporada nas 12 Horas de Mugello | AutoSport

Álvaro Parente inicia no próximo fim-de-semana a sua temporada nas 24H Series, participando nas 12 Horas de Mugello, em Itália.

O português estará na prova italiana, que abre a época da competição de corridas de longa duração, aos comandos de um Porsche 911 GT3 R (991.2) da E2P Racing, que dividirá com Pablo Burguera e António Sainero na classe GT3 PRO/AM.

Este é um novo ambiente para Álvaro Parente, esperando um período de adaptação. “São muitas coisas novas as quais me vou ter de adaptar. As regras deste campeonato são diferentes e é algo que tenho de aprender para podermos construir estrategicamente cada um dos fins-de-semana e maximizarmos cada oportunidade que tivermos em pista. Mas estou confiante, penso que a equipa está bem preparada para este início de temporada”, afirmou Álvaro Parente.

A corrida do próximo fim-de-semana, que se realizará em Mugello, terá a extensão de doze horas, mas será dividida em duas partes de seis horas, realizando-se a primeira no sábado e a segunda no domingo.

O português mostra-se confiante e determinado em assegurar um bom resultado. “Temos concorrentes muito fortes e sabemos que vamos ter de nos aplicar ao máximo para sermos competitivos. O Pablo e o António estão cada vez mais rápidos e estou seguro que vão continuar a trabalhar para prosseguir a sua evolução. Vamos dar o nosso melhor ao longo de todo o fim-de-semana”, sublinhou Álvaro Parente.

O programa oficial das 12 Horas de Mugello das 24H Series tem o seu início na sexta-feira, com os treinos-livres e qualificação. A primeira parte da corrida terá bandeira verde às 11h30 de sábado e a segunda no domingo às 8h00. As qualificações e a corrida poderão ser seguidas em directo no canal de Youtube da competição