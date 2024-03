Álvaro Parente: 12 Horas de Mugello terminou em aquaplaning de colega de equipa | AutoSport

Apesar de um desfecho que não agradou a ninguém, o piloto português evidencia alguns aspectos que demonstram que toda a estrutura está em progressão, podendo conquistar resultados interessantes ao longo da temporada. “Foi um fim-de-semana de franco desenvolvimento. Fomos evoluindo progressivamente a afinação do Porsche e na qualificação e na corrida tínhamos já um carro muito competitivo e equilibrado. O António e o Pablo progrediram muito também, mostrando-se rápidos e consistentes. Penso que poderíamos obter um bom resultado. Vamos continuar a trabalhar e, com a abordagem evidenciada em Mugello, seguramente que poderemos conquistar classificações de relevo ao longo da temporada”, concluiu Álvaro Parente.

Os homens da E2P Racing eram assim obrigados a abandonar quando estavam no oitavo lugar. “Foi um desfecho frustrante! Tanto o Antonio como o Pablo estiveram muito bem e poderíamos conquistar um resultado interessante, mas as condições de pista estavam muito difíceis e o Antonio nada pôde fazer, sendo um passageiro, que o levou ao muro quando estava na recta da meta. Ele estava a fazer uma grande prova, em condições muito complicadas, e nem ele, nem toda equipa, merecia este resultado. É claro que estamos desapontados, mas o mais importante é que ele está bem”, apontou Álvaro Parente.

Na segunda parte da prova, realizada este domingo, as condições climatéricas degradaram-se significativamente, com a chuva a molhar bastante a pista, dificultando a tarefa de todos os pilotos em acção.

Na qualificação, que define a grelha de partida de acordo com a média da melhor volta de cada um dos pilotos que formam a equipa de cada um dos carros, Álvaro Parente assinou o quinto crono, o que juntamente com as marcas dos seus colegas assegurou ao Porsche 911 GT3 R (991.2) da equipa espanhola o décimo primeiro posto da grelha de partida.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI